葵涌邨達170確診或初確｜港媽熱議派飯安排：點解唔派餸自己煮？

本港葵涌邨爆發疫情，截至今日（23日）下午5時葵涌邨至今已有170宗確診或初步確診，當中逸葵樓累計126宗，另映葵樓亦有40多宗。繼逸葵樓居民要實行禁足令強制檢測5日，鄰近的映葵樓居民昨日（22日）起亦要禁足圍封檢測，其間政府安排派飯。不過，有港媽就發帖討論當局派飯盒的安排，質疑「點解唔派餸菜畀住戶自己煮？」，引來一眾網民激辯。



葵涌邨逸葵樓及映葵樓實行禁足令強制檢測5天，政府安排派飯，有港媽就發文質疑為何不直接派餸，引來網民討論。（資料圖片）

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樓主在親子王國討論區發文，表示目前須強制在家隔離的住戶，家中都有廚房大可自己下廚，對政府派飯盒的安排感到困惑，「一日派3餐，浪費人力，咁多飯盒，又唔環保，派送時間唔一定穩定，可能派到已經凍晒」，故提出倒不如派餸派菜給住戶。

樓主在文中建議，當局只需隔日派1次瓜和菜，再派一些肉類如雞翼、豬扒，以及其他罐頭，便足以讓1個家庭解決3餐，「自己想幾點食就幾點煮，唔係仲方便咩？」。

有逸葵樓居民分享飯盒照片，指落樓檢測後就可選飯盒及取物資，有燒味飯、雞髀紅腸飯、雞扒腸仔飯等多款可選 ▼▼▼



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帖文引來網民熱議，其中大部份人支持派飯，指許多港人完全不會下廚，派餸猶如叫他們直接「食生肉」，笑言「使唔使問佢哋今晚煮乜餸」、「好多人冇飯喺屋企，唔識煮飯點算，長者的話又點叫佢哋自己煮」、「有啲人廚房只係個擺設」、「罐頭都開唔到，唔好話煮飯，送飯送上門先得」、「新鮮食物保存比較難，例如肉類或者魚，煮熟咗翻熱反而容易」。

1月22日，葵涌邨映葵樓居民首日禁足檢測 ▼▼▼



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（親子王國討論區）