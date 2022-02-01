2022農曆新年遇水星逆行！12星座趨吉避凶小tips+10大開運攻略

【虎年運程／12星座／農曆新年2022／水星逆行／水逆】1月14日至2月4號，水星將在水瓶座開啟新一輪的逆行，這也是2022年的第一次水逆。水星體現著我們在生活中的溝通交流以及人際關係中的情感互通，同時也深深地影響著我們對事物的理解與思考。而水星的逆行也很容易讓一些問題漸漸地浮出水面，稍有不慎，便可能行衰運。



在占星學中，水瓶座守護者代表推陳出新的天王星，它會讓我們頭腦中迸發出諸多的奇思妙想，也會考慮推翻過往的一些計畫，重新規劃發展方針。但當水星在水瓶座逆行時，我們的所思所想就會陷入到瓶頸中，很多計畫實施起來都會有局限性，成功的目標也會變得十分遙遠，仿佛生活停滯了下來。

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白羊座

水逆來襲，白羊座的小夥伴們需要提高自己的記憶力，不要因為生活節奏被打亂而忘記了一些重要的事情。白羊座在水逆期間特別容易處在頭腦迷糊的狀態裡，好像做什麼事情都沒頭沒尾，也常常會忘記自己跟朋友的約定和生活中的一些安排。白羊座可以嘗試著把一些事情記錄在備忘錄中，這樣可以很好的避免問題的發生。

金牛座

水逆來襲，金牛座的小夥伴們學會適當的停下腳步，去觀望整體局面的發展，做一些詳細的調整。金牛座一直按部就班地生活，但在水逆期間金牛座的很多觀念和想法都會出現一些變化，可能以往的生活方式已經不再適用於現階段了。所以金牛座一定要學會隨著外部的變化而逐漸調整，這樣才能夠更好的應對水逆。

雙子座

水逆來襲，雙子座的小夥伴們需要思考事情的利弊，不要總是憑藉著自己的一腔熱血而投入其中。會說雙子座對於未來是充滿著熱情的，他們相信自己擁有著無限的可能，但水逆期間很容易會遇到巨大的阻礙。所以雙子座在行動以前也要學會仔細的思考利弊，學會在心中不斷地衡量，才能夠輕鬆越過成功路上的障礙。

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巨蟹座

水逆來襲，巨蟹座的小夥伴們可以適當把目光放在更長遠的地方，不要總是過於關注自我。巨蟹座總是喜歡和自己對話，他們做什麼事情都會先問問自己內心的想法，一切行動都憑著感覺出發，但卻沒有考慮到長遠的未來。所以巨蟹座在水逆期間需要轉換自己的視角，抽出時間去設想一下未來，反而能夠有更好的收穫。

獅子座

水逆來襲，獅子座的小夥伴們需要和家人來一場心與心靈之間的對話，這能夠很好地化解此前的問題。獅子座總是把自己包裹的很嚴，他們不太願意把什麼事情都跟家裡人商量，但這也會導致彼此的關係越來越僵。所以獅子座需要及時的發現問題並解決，可以在適合的時機多和家人互動，也有望得到來自家庭的助力。

處女座

水逆來襲，處女座的小夥伴們要懂得穩紮穩打，不要總是試圖走捷徑，靠投機取巧的方式獲得成功。處女座最近一段時間真的太著急了，他們會急切的想去證明自己，但卻沒有意識到自身的不足。所以處女座一定要靜下心來去好好的磨練自己，不要總是想用一些小聰明來去尋求突破，只有腳踏實地才是硬道理。

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天秤座

水逆來襲，天秤座的小夥伴們需要適當清理一下自己的社交圈，減少無意義社交。雖然天秤座的朋友眾多，但仔細想想，大部分都是一些逢場作戲的酒肉朋友，很難找尋到真正的知己。所以天秤座一定要懂得時間的珍貴，不要把太多的時間和精力浪費在一些不必要的人和事上，需要擦亮眼睛，才能夠少走一些彎路。

天蠍座

水逆來襲，天蠍座的小夥伴們要懂得換位思考，不要總是一味的讓另一半為自己付出。天蠍座最近會發現自己的感情狀態不是特別理想，兩個人之間常常會發生一些矛盾和爭執，其實大部分的情況下都是天蠍座的無理取鬧。所以天蠍座一定要多站在對方的立場去審視這段情感關係，要調整步調開啟一場雙向奔赴的愛情。

人馬座

水逆來襲，人馬座的小夥伴們要多多關注自己的身體健康，不要為了工作而太過消耗自己的體力和精力。人馬座最近的工作壓力很大，常常工作很晚，也會累到廢寢忘食，但這對身體會有很大的影響。所以人馬座要學會注重養生，多留心自己的健康問題，只有保持一個強健的體魄，才能夠應對前方的挑戰。

山羊座

水逆來襲，山羊座的小夥伴們在做決定時要反復的斟酌，不要太意氣用事，而做出一些衝動的行為。山羊座最近會發現自己常常被感性衝昏頭腦，很難冷靜的去思考問題，甚至會有一些錯誤的決定。所以山羊座在水逆期間需要保持更加理智的頭腦，凡事在仔細思量後再做決策，才能夠更加平穩的發展。

水瓶座

水逆來襲，水瓶座的小夥伴們需要不斷提高效率，不要總是陷入糾結之中而錯失良機。水瓶座最近一段時間會發現自己總是特別猶豫，很多事情都拿不定主意，哪怕跟外人商討後，也仍然不敢開啟行動，整個人都變得小心翼翼的，這很難有很大的突破。所以水瓶座要調整自己的積極狀態，一鼓作氣向前奔跑。

雙魚座

雙魚座水逆來襲，雙魚座的小夥伴們需要多多留意自己的言行舉止，明白察言觀色的重要性。雙魚座在水逆期間會變得特別喜歡出風頭，渴望在人群中展現自己，以此來獲得眾人的誇讚，但這也引來很多小人的嫉妒。所以雙魚座一定要學會低調，凡事不要太過張揚，要不斷地謹言慎行，才能夠避免很多問題的產生。

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