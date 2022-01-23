2022虎年桃花運最旺5大生肖+幸運色　屬兔者穿藍色增強姻緣好事近

時序已進入2022年初，相信大家都跟儂編一樣瘋運勢，今天我們就要來替大家解析2022年桃花運最旺的Top5生肖，同時告訴這些幸運兒怎麼運用幸運色讓你在2022年的好運氣呈倍數增長一舉脫單，說不定還有機會直奔婚宴會館順利閃婚喔！



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屬牛：奶茶色系

不知道大家對於閃婚的想法，但很多時候緣份到了真的就是擋不住～2022年屬牛的人有機會透過朋友或家人、長輩的介紹認識到不錯的對象，透過這些親朋好友的篩選，讓你遠離渣男渣女迅速發展出穩定健康的關係，容易讓你動閃婚念頭甚至直接來了雙喜臨門！因此各位牛牛們一定要在明年運用嶄新的姿態迎接這份好運，換上溫暖系奶茶色單品提升整體給人的好感度！

屬兔：藍色系

屬兔的朋友，如果你正好單身許久，2022年儂編要替你捎來一個天大的好消息！就是你的單身貴族形象在虎年有機會替你招來滿滿的好桃花。不妨襯著這波高人氣換上充滿高級感的藍色系裝扮，遊走在各種社交場合上讓你成為聚會中最亮眼的焦點，吸引到興趣相投的優質對象並順利發展出良好的感情。

屬馬：紅色系

許多人會以為桃花運只適用在感情上，但其實桃花運跟人際關係有很大的連結，特別是在職場上。像是2022年屬馬的朋友，你的好桃花全都會開在工作場域中，替你吸引到貴人提升整體事業發展，所以在這個需要被人「看見」的時刻，千萬不要再穿沈悶的黑灰藍色去掩蓋你的氣場，運用紅色系單品去點亮你的整體造型穿出朝氣和好氣色。

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屬雞：綠色系

在感情世界裡我們最害怕遇到情緒起伏不定的人，除了會讓相處的過程充滿矛盾和衝突，分手後也容易成為可怕的恐怖情人。2022年對屬雞的朋友來說運勢平穩不會有大好或大壞的情況發生，有助於你們時時保持正向樂觀，讓個人魅力倍增，連帶感情運亦有所提升。可以延續這份順風順水的好運，換上充滿自然氣息的綠色系單品，塑造出怡然自得的氛圍！

屬狗：黑色系

屬狗的人，2022年度的感情運跟其他12生肖相比不算太差，只要願意踏出舒適圈很容易吸引到有緣人，不過如果你本身是比較閉俗、孤僻的人就很難獲得這份好運。所以建議大家可以多參加聚會、多認識新的人，展現出自己充滿善意的一面，若真不想在還沒準備好的時候就全場聚會焦點，可以穿上黑色這種充滿神秘感的服裝，是個進可攻退可守的搭配選擇 。

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