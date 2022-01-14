2022虎年生肖運程排行出爐！第一名發大財　屬虎犯太歲非最倒霉？

【虎年運程／生肖／犯太歲】揮別2021年迎接2022年，新的一年務必掌握任何一絲機會。



對此台灣命理師湯鎮瑋分析12生肖虎年全年運勢排行榜，第1名的生肖羊終於來到吉星照拂的流年歲運，未來一整年事業、感情、財運都旺翻天！

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第12名／屬猴運程／歲沖運詭，變通能解

事業運勢★★

愛情運勢★

金錢運勢★

健康運勢★★



進入壬寅虎年，代表屬猴朋友迎來沖太歲的年分，有「羊刃」、「浮沉」、「大耗」、「歲破」、「破碎」、「歲刑」等凶星雲集，將為各方面帶來不小影響與挑戰，註定是萬事變幻莫測、行事勞心勞力的一年，十分考驗應變能力。幸而仍有「解神」、「天解」、「月空」、「驛馬」等消災解難之星幫襯，若能保持積極主動的心態、順應時局靈活變通，就容易找到問題的突破點，化解煞曜帶來的不利影響，不至於山窮水盡。

虎年屬猴事業運

屬猴朋友機靈反應快、也有很多小聰明，在職場上往往八面玲瓏，常有兵來將擋、水來土掩之勢；不過遇到沖犯太歲的年分，也得謙遜低調為上，以免過於投機反而害事，變得舉步維艱、處處受限！今年要甘願在職場中花費更多的時間和精力，用心在哪裡、成績就在哪裡，寧可多留意，也不要求速成，以免落人話柄犯小人。此外，主動求變也可減少沖太歲的不利影響，例如轉職跳槽或外派出差，都有可能發掘新機遇。

虎年屬猴愛情運

歲破之年凶星威力強大，不僅整體運勢較為動盪，感情運勢也恐怕遭受前所未有的挑戰！這一年對待愛情和婚姻時，不要有太多虛幻的想像，也不建議在這一年進行任何重大的人生決定，否則會容易失望和沮喪。另一方面，屬猴朋友的人緣雖好，但心中有自己的一把尺在，較為現實考量，面對感情時也是如此，即使再親暱甜蜜，也容易因錢計較傷感情，提醒你要將感情和錢財分開考慮，尋找與磨合出消費觀和金錢觀一致的人選，否則走不長久。

虎年屬猴財運

破財虛耗的一整年，財運走勢並不樂觀，基本上只要不賠錢就是好消息了！今年各方面開銷較大、也有些意外支出，最好能在進入虎年之前就超前部署，做好新的年度開支規畫，先掌握已知的花用，如食衣住行、孩子教育經費、孝親費、人情世故往來、醫療健康等等，才有餘力應對突發狀況，節流是第一目標，切勿再大手大腳地消費。此外，偏財運很差，要避免接觸高風險投資，才不會引發金錢危機。

虎年屬猴健康運

受眾多凶星影響，今年健康運勢也處於起伏不安的狀態，本來就容易毛躁粗心的個性，更是變本加厲，不是很放空、就是超緊張！極端的情緒也讓身體健康亮起了紅燈！不妨尋求心靈的慰藉，像是打坐、瑜伽、參加宗教法會、聆聽佛曲音樂等等，讓心能靜定下來，止住厄運侵襲。還要提醒的是，今年不宜從事與水有關的活動，出外行車及人身安全也要特別謹慎，以防意外。

第11名／屬虎運程／太歲本命，趨吉避凶

事業運勢★

愛情運勢★★

金錢運勢★

健康運勢★★

太歲當道，亟需趨吉避凶的一年！屬虎朋友辛苦了，正式迎接「無喜必有禍」的本命年，不僅需承受莫大心理壓力，還加碼「劍鋒」、「披頭」、「地煞」、「伏屍」等凶星來勢洶洶，可謂阻礙重重、困境叢生。雖然運勢動盪奔波，然而挑戰與機遇是並存的，最好抱持著置之死地而後生的決心，審時度勢、坦蕩行事，一定要站得住腳，就能避免陷入小人紛擾；另一方面，過年期間記得到香火鼎盛的廟裡安座太歲，有助此年運勢平順。

虎年屬虎事業運

屬虎朋友行事魄力十足、喜歡接受挑戰，但是遇到太歲本命年，也要收斂起平日的霸氣，特別是工作時易有力不從心之感，要謙卑低調、與人為樂，不要事事都要爭贏或講道理，不走運的時候就算是站得住腳，也容易吃癟又吃虧，甚至得罪周圍的人，引小人入室。此外，對於手邊正在處理的案子，要謹慎留意細節，尤其是提到數字方面的項目，不夠細心的話會很麻煩，甚至影響事業前途。

虎年屬虎愛情運

感情焦頭爛額的一年，情緒容易焦躁不安，也有悲觀傾向，心思無法好好的用在經營戀情上。單身者不是沒有結果、就是草率收場，不期不待就能不受傷害，關鍵在自己還沒準備好，建議不要勉強一定要找個伴，先釐清自己想要的是什麼。有伴者容易鬧脾氣，對情人容忍度下降，常常看不順眼對方的一言一行，提醒你先靜下心看看是誰的問題，純粹是自己愛挑剔，還是對方要改進？才不會出口傷情。

虎年屬虎財運

財運發展不安穩，破財危機大！今年別幻想要一夜致富了，太歲發威，節流勢在必行，否則容易大財小財破不停，從生活中的簡約開始實踐吧，當欲望變少時，心量反而能裝進更多，有助運勢回升。在投資理財上，不可有其他的小心思，投機取巧更加不可取，只有專注認真工作才能守住正財，穩穩地把錢存進戶頭裡。此外，建議你要未雨綢繆，預先做好年度開支計畫，以備不時之需。

虎年屬虎健康運

健康運勢不盡人意，無論體力或抵抗力都受到極大影響，今年可別因為是小感冒、小傷口就不以為意，一個輕忽可能就會釀成大災；在使用金屬器具或尖銳工具時，定要詳閱說明書及安全性，以免受傷流血；此外，不妨尋求宗教信仰的幫助，讓自己的心能夠安定下來，心理健康，身體狀況也會跟著變好。

第10名／屬兔運程／差強人意，苦盡甘來

事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★

健康運勢★

雖然還不到犯太歲的流年，不過屬兔朋友今年運勢表現差強人意，只有一顆不大給力的「陌越」星，有助你在變動中創造機會。其他如「亡神」、「病符」、「天官符」等凶星，即使威力不是最強的，但聚集在一起時可不能小看了。屬兔朋友最大優勢是有強韌的心理質素，面對外境再苦再難，只要內心夠堅定，清楚目標方向，便能持續下去，化阻礙為動力，或許會辛苦了些，但這些付出終能回饋到你身上。

虎年屬兔事業運

事業發展吉中帶凶，面對詭譎多變的工作現象，理智上明白身在其中就只能接受，然而情感上仍因此有許多委屈抱怨，覺得志不能伸。短時間內是無法改變職場生態，但是可以調整自己面對的態度，這一年要獨善其身一些，不特意討好或敵對，順其自然就好。或許會迎來一些變革，雖然要重新適應，不過是個好機會，審視自身的職場價值，也才能看見要突破的方向，充實自我與創造機遇。

虎年屬兔愛情運

想要感情往好的方面發展，首先不能懶散，勤能補拙、勤能加分！單身者若想在今年遇見好緣分，把自己打理好是很重要的一環，只有不斷提升個人外在形象以及內在修養，才能全面提升魅力吸引合適對象，否則很難脫單。有伴者彼此相處還算穩定，但可別以為老夫老妻就不用花心思經營，要是懶得用心，愛情只剩柴米油鹽的話，很快就會用光最後一分熱情的，及時安排浪漫約會吧！

虎年屬兔財運

較難積聚財富的一年，容易有衝動消費的傾向，一時興起跟風購買，卻不是需要的物品，反倒形成了浪費，也常因此月初就花光，存不到幾個錢。建議將現有的物品盤點一番、分類製成清單，要是又想跟團或加一時，看看清單上的東西，多一眼考慮、就能少幾分浪費。投資理財上，因為今年健康欠佳，不妨將重心放在維護健康與養生，定期中醫或保健食品調養，都是不錯的投資選擇。

虎年屬兔健康運

健康運勢跌落谷底，每個人生活作息難免有些不良習慣，但在今年屬兔朋友要特別留意調整，特別是不能晝夜顛倒，一旦作息規律失衡，睡眠品質也會跟著下降，造成惡性循環，影響層面更大，且容易有自律神經失調方面的症狀，如失眠、胃食道逆流、耳鳴、焦慮恐慌等等，不可不慎，一定要尋求專科醫師幫忙，以免健康崩盤。

第9名／屬雞運程／先苦後甘，人脈關鍵

事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★

健康運勢★★★



屬雞朋友整體行運有先苦後甘之勢！總的來說，維持人脈和諧是為此年運勢加分的一大關鍵！今年僅有一顆貴人吉星「月德」鎮守命宮，象徵遇見困難時，能得貴人相助，萬事可望得償所願。同時面對「小耗」、「死符」、「劫煞」等流年凶曜威嚇，主要對財運、健康不利，若能運用人際和合之力、發揮吉星優勢，就有機會解除可能遇到的困境，不必太過憂心！

虎年屬雞事業運

事業運勢稍微下滑，但整體來說還算順利！今年仍有貴人助力、催旺人際，職場經營可說是左右逢源，屬雞朋友要撇除以自我利益為中心的態度，多多顧及旁人意見與感受，就能讓吉星效益發揮到最大，所遇困難均得貴人相助化解，工作發展再上一層。另外，最好為自己設立階段性的職場目標，累積理論知識和經驗，這樣才不會自滿於現況或短視近利，能更加有動力、持續進步。

虎年屬雞愛情運

心思細膩敏銳，對於感情也總要一番觀察、鎖定目標後才會出擊，不過一旦看準對象，便會使盡渾身解數來追愛。屬雞朋友今年在進入一段感情前，不妨多問詢長輩或年長友人的看法，能讓你少走些冤枉路；還沒有對象的單身者，親友就是你的戀愛貴人，能為你搭橋牽線、找到心儀對象；而有伴者難免有鬧情緒的時候，不過彼此在感情中都極為理性和成熟，能夠互相溝通交流想法，反而拉近彼此心的距離。

虎年屬雞財運

受到「小耗」損財的負面影響，今年財運大不如前，日常開銷與往年相比會多出不少，看似金額不大，但加總起來也是一筆可觀數字，必須謹慎理財，合理分配好手中錢財，將損失降到最低。偏財方面務必要腳踏實地，在購買投資理財產品之時，要以安全穩健為主，不要輕信來路不明的理財產品，或可先請教信任的親友或專家，多方蒐集分析後再決定。此外，合作簽約時必須要謹慎對待，不可馬虎了事，以免遭受財運損失，可能還會引發官司。

虎年屬雞健康運

想要健康運勢穩定，就要著重留意生活細節，像是居家環境的整潔維護，尤其室內採光要明亮，居住者才能常保光明正向的心態，對身體健康也有好處；以及飲食上的保養，不妨請教專家或閱讀相關書籍，找到適合自己與家人年齡段的養生法，只要落實執行，就會有好成效。

第8名／屬龍運程／與人為善，化險為夷

事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★

健康運勢★★★



此流年命度吉星助力疲弱，單單「驛馬」助陣，雖然有機會在變化多端的局勢中殺出重圍、創造佳績，但也會因此耗費心神，定要懂得借力使力，運用團隊合作的力量，孤軍奮戰是最笨的方法。同時，也要提防凶星「天狗」、「天哭」、「吊客」的威脅，容易遭遇突如其來的驚嚇事件或官司纏身，謹記與人為善，避免肢體或語言衝突，忍一時不只風平浪靜，更可化險為夷，平安度過。

虎年屬龍事業運

屬龍朋友有得天獨厚的職場優勢：企圖心強、領導力佳，且眼光多半準確果斷，但要屏除先入為主的偏見、不以自我為中心，因為即使你是諸葛亮，也勝不過三個臭皮匠。若能放下老大心態，與旁人通力合作，便可望在工作上再創佳績。今年比較可惜的是沒有事業大吉星相助，切記要放低姿態，一步一腳印的打拚；面對異動也不用擔心，反能讓你一展長才、發揮創意及想像力，備受賞識！

虎年屬龍愛情運

感情運勢未見好轉，問題都不在別人，而是自己的心也還沒有想要定下來，有著且走且看、遊戲人間的心態，當然無法長久擁有一段穩定關係；若想要品嘗幸福，必須先想清楚自己要的是什麼，才不會浪費彼此時間。單身者桃花寥寥無幾，即使有得約會，也可能各自有不同想法，無疾而終；有伴者有聚少離多之象，在今年來說不算壞事，能讓雙方冷靜思考未來，不再逃避。

虎年屬龍財運

天狗是耗損破財的凶星，這一年財運滑落，容易破財散財，務必收斂起大手筆慷慨用錢的習慣，買東西也一定要貨比三家，就算被說小氣也不打緊，畢竟能守住錢財最重要！此外，因為財運主要來自正財，事業發展順利，不愁基本財源，在工作上要依循事業運勢提醒，即使有悖於你平時的性格，也要先配合時運，才能穩健進財；投資理財方面，不宜投入太多，以免有去無回，欲哭無淚。

虎年屬龍健康運

屬龍朋友天生底子好，只要做到基本的三餐有序、睡眠充足、運動規律，身體健康沒有大礙。不過要是大環境疫病流行或天氣多變時，仍要留意身體細微變化，尤其是已有舊疾或慢性病者，更要常保精神體力，以免疾病有機可趁。另一方面，今年避免探病問喪，以防被周遭不利的氣場影響運勢。

第7名／屬蛇運程／刑犯太歲，逢凶化吉

事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★



命宮流年刑犯太歲，雖然破壞力較小，但是多少會受到犯太歲的變動影響，還有「卷舌」、「天哭」、「劫煞」等凶星障礙。屬蛇朋友今年一樣要打起萬分精神來處理事務，只要心態上不鬆散安逸，不逞口舌之快、不起小人心眼，即能轉危為安。令人放心的是今年亦擁三大貴人吉星「福德」、「天德」、「福星」齊聚一堂，象徵著諸事可望逢凶化吉，各方面難題都有機會藉助貴人之力來解決。

虎年屬蛇事業運

刑犯太歲的時局，最忌變動不定，幸好屬蛇朋友擅長冷靜思考，處事步步為營，今年事業發展以穩定為要，小心就能駛得萬年船；盡守本分、依時完工，收起鋒芒、不要逞威風，不落入人我比較，也不可淌混水嚼舌根，明哲才能保身；若遇到棘手難題，不妨請教職場先進，能獲福星貴人之助。俗話說「伸手不打笑臉人」，態度與身段和緩親和一些，就能避免許多人我是非與爭鋒相對。

虎年屬蛇愛情運

受到刑太歲的牽動，情感人際關係的矛盾爭吵會更激烈明顯，尤其屬蛇朋友不容易表露真心，對人對事的猜疑心較重，這樣的不信任感對感情發展會是一大傷害，一點小事可能就會變成情誼鬧翻的導火線，不可不慎！建議單身朋友別將全部心思放在談戀愛上，多充實內涵，自然能由裡到外散發自信，帶走很深層的不安全感；有伴者與另一半隔閡日增，建議安排獨處約會或舊地重遊，都有助找回甜蜜與信任。

虎年屬蛇財運

財運表現整體來說還算平穩，雖然受太歲凶星之刑，但擁貴人吉星制宜，只要不是我行我素、獨斷獨行，同時能聽進長輩先進或專家的建議，就能減低破耗，保守穩健地進財。今年偏財運較一般，不可貿然進場，一定要做過功課、多方比較評析後再選擇相對穩健的理財項目。投機風險高的千萬不要碰，不要想抄捷徑、做短線，短視近利恐怕帶來意外損失；此外，平時要做好收支規劃與記帳習慣，才不會花費無感。

虎年屬蛇健康運

今年常有壓力倍增之感，容易憂慮緊繃，要留意心血管方面的變化，最好養成定時運動與抽血健檢，一方面適時放鬆，一方面也更細膩的觀察身體狀況，且多能遇到貴人醫師幫你找到問題，對症治療。此外，與家人一起留意家中老小的健康狀態，尤其是體重、心跳、血壓、血糖等身體數值變化，一有不對勁就要求醫，以免錯過救命的黃金時間。

第6名／屬豬運程／有喜有憂，耐心周旋

事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★



今年對屬豬朋友來說很特別，既與流年太歲六合、卻也受到破太歲影響，運勢可謂好壞參半、有喜有憂！遭受「天官符」、「孤辰」、「亡神」、「貫索」等凶星威脅，情緒容易起伏波動，也受縛於人情糾紛和情感糾葛，必須應時來調整待人處世的心態與方式，該來的躲不過，真心面對才不會陷於矛盾之中。不妨借助「太陰」、「歲合」等吉星力量來擊退障礙，在女性貴人鼎力相助之下，耐心周旋，能見好結果。

虎年屬豬事業運

事業發展憂喜參半，屬豬朋友一向樂天知命、凡事講求順其自然，對於工作沒有太大企圖心，甚至有些得過且過的跡象，不過在今年可不能這麼沒要沒緊或求低空飛過就好，對每個任務環節都要再三確認、重視團隊合作，以免因個人疏忽大意而釀成差錯。此外，也要拿出你善於交際的手腕，維持好人脈，特別是與職場上的女性同事或長官保持友好關係，能保工作順利進行，並在重要時刻拉你一把。

虎年屬豬愛情運

今年面對感情走勢，最好抱著隨遇而安不強求的心態，會比較好過。受流年凶星影響，在人前仍是炒熱氛圍的開心果，實際上卻容易情緒不振、抑鬱低潮，只想大喊：心事誰人知！建議你在帶給朋友們歡樂的同時，更要照顧自己，無論唱歌、運動、大吃一場或大哭一回、找閨蜜麻吉倒垃圾說心事等等，一定要讓內心的負面有個出口，否則別說桃花戀情了，心門緊閉時談什麼都不會如意。

虎年屬豬財運

財運有吉有凶的一年！流年入命的太陰是主靜、主藏的財星，代表今年對於理財要以儲蓄、積聚為主，就能守住財庫，不可投機偏門或老想著要變什麼把戲，把錢放大，實實在在才不會落入坐吃山空的窘境。另一方面，凶星刑耗，意料之外的破財事件恐怕接踵而至，居家安全及外出人身安全都要及早做好萬全準備，謹記財不露白，一切簡約為要，也不要隨意邀請至親以外的他人到家中作客，以防不測。

虎年屬豬健康運

屬豬朋友不缺口福，只要吃得均衡，享受美食不是問題，就怕佳餚當前忘了節制，逞了一時口腹之欲，卻讓身體腸胃活受罪、甚至加重舊疾，要管好自己的嘴巴；此外，今年易焦慮、情緒化，還容易失眠、專注力差，不可逃避忽視，一定要求助，無論是看醫師、聽輕音樂、或運動鍛鍊、外出散心等等，穩定情緒，才能進而改善睡眠品質。

第5名／屬鼠運程／隨機應變，安度此年

事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★



延續上一年的歲合好運，屬鼠朋友今年運程走勢雖有「驛馬」影響、變動仍多，不過整體來說發展還算穩定，都還在正軌之中，只要保持彈性、靈活應對，不要太死心眼，就能安度此年。值得注意的是在沒有更多吉星制衡之下，凶曜威力相對帶勁，像是「孤辰」作弄，人際交遊變得封閉，也容易自艾自憐，而「喪門」、「地喪」來襲會影響家運等等。務必保持積極樂觀、維持人際友好，也要多陪伴和關注年邁家人，讓凶煞影響降至最低。

虎年屬鼠事業運

職場動中有利！今年若想事業更上一層樓，就不要抗拒變動，更要主動積極地跨出舒適圈，如有出差、外調或職務職位調整之事，不妨欣然接受，一方面有助拓展人脈，放下對某些人事的刻板印象，在工作上才得以借力使力；另一方面也能藉多方學習、激發潛力，交出亮眼成績！除了在崗位上全力以赴，與同儕長官之間的良好互動也有加分作用，逢年過節別忘了表達心意，人際圓融，事業就會圓滿！

虎年屬鼠愛情運

這一年感情運勢走向較為黯淡，內心其實渴望被關心、被疼愛，但是卻又表現得矜持，常常只能孤芳自賞、自嘆寂寞；想要感情順遂，要先打開自己的心門，才能讓緣分走進來。單身者不妨多參與團體活動，不見得一定要聯誼，三五好友一起吃個飯都好，總之就是不要只宅在自己的空間裡；有伴者更是要練習向另一半說出心裡話，無論喜怒哀樂都能分享，這不僅是信任的表現，還能拉近彼此的心。

虎年屬鼠財運

整體來看，財運不算出色，就是穩穩地過，凡事都要辛苦耕耘，不可投機取巧！正財是今年主要的財富來源，在工作上用心、多勞，就有機會多得；若要投資理財，最好選擇較保守穩健的方式，如儲蓄、基金、保單等等，且仍要謹慎多做分析，留意規避風險，以免陷入錢財無以為繼的窘境。此外，要多照顧留意家中長輩健康，若一時輕忽，看病就醫也是一筆不小開支，家人身體受罪，對整體家運亦是影響。

虎年屬鼠健康運

健康運勢整體來說還算可以，本身不會遭受太大的疾病侵擾，不過個人飲食與作息仍要保持規律，不妨請教專業營養師或醫師，諮詢該怎麼吃、怎麼動最適合現階段的自己；不要憑感覺，尤其每天要喝足水分很重要。另一方面，父母長者的健康狀況也是今年要加倍關注的，定期檢查、定時服藥或補充保健食品，都是保養之道。

第4名／屬牛運程／吉星照耀，穩步上揚

事業運勢★★★★★

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★★

健康運勢★★★



熬過衰事一籮筐的本命年，屬牛朋友今年整體運勢出頭天！在兩顆大吉星「紅鸞」及「太陽」眷顧下，感情及事業發展得貴多助、穩步上揚，可望交出亮眼成績！只要秉持篤定踏實的心行，自信地把握機遇、創意創新，心想事成非夢事！不過也不能小覷「孤辰」、「天空」、「晦氣」、「劫煞」、「吞陷」等凶星威力，凡事不可走在故步自封或天馬行空兩個極端上，紮實學習、謙卑請益，才能累積真正實力，度過令人鼓舞的一年。

虎年屬牛事業運

上個年度的勞心勞力，在新的一年中有了豐碩收穫！今年事業運勢節節攀升，有許多展現長才的機會自動上門，只要好好把握、如往常般踏實進行，就能深獲肯定與讚賞，升官加薪機率大增。過程中難免遇到問題或困難，一定要主動請教職場的男性前輩或長官，不僅能助你提升工作即戰力，也讓你更有自信去應對；不過要提醒的是雖然循既有路線最是安全，但在今年不妨多點創新創意，有利職涯的長遠發展。

虎年屬牛愛情運

感情前景一片粉紅光明！今年有桃花大吉星紅鸞加持，姻緣必降臨！單身者期盼已久的甜蜜戀愛就差臨門一腳，如果心中已有對象，不妨借助親友智囊團之力，創造美好真誠的表白氛圍，切記：真心無敵，成功機會非常大；還沒有對象的話也別擔心，請男性年長友人為你牽線介紹，有望遇見合適人選！有伴者則是相處融洽，心靈更為契合，不過可別讓固執個性壞了好事，體貼多一點、對方也會愛你多一點。

虎年屬牛財運

事業運勢大好的關係，也活絡了正財運，且事業得貴人多助，無論開拓客源或新業務，都能順利進行，並轉為實際收入；偏財運方面，雖能得到不少可靠的理財消息，不過謹記抱著小賭怡情的態度，在穩健的情況下，才有機會賺取令人滿意的偏財進帳；不宜大手筆投資，且要見好就收，否則有虧空風險。若有閒錢，或可汰換家中較老舊的大型家具或家電，提升生活品質，對整體家運也有幫助。

虎年屬牛健康運

今年健康運勢表現穩定許多，不僅擺脫情緒起伏、病災不斷，還能更積極樂觀地面對生活和工作，身心都有相當程度的提升。不過屬牛朋友認真辛勤，所以也容易過勞或緊繃，要留意勞逸結合，建議在疫情允許之下，多與家人朋友一起戶外運動，散散步都好，既能改善健康，又能舒緩心情，還能拉近感情，一舉多得。

第3名／屬馬運程／三合理想，真心至上

事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★

健康運勢★★★★



屬馬朋友今年與流年地支呈三合之勢，固然無法與去年鴻運相比，不過時運仍堪稱理想！較為可惜的是沒有其他吉星加持，各方面運勢發展受限，務要事必躬親、融入團隊，將和合力量發揮到最大！同時要警覺「白虎」、「飛廉」、「指背」、「地煞」等凶星影響，不利財運、事業、人際及健康，凡事不能心存僥倖，待人接物也要秉持真心誠意，虛假包裝或欺騙扯謊會讓你失去更多。

虎年屬馬事業運

與太歲相合，加上延續去年的強運相助，為事業運勢加分不少！只是凶星環伺，工作中仍不得打馬虎眼，要保持積極進取的態度，拿出屬馬朋友的活力熱情，與同儕團結合作，凡事需要親力親為，但沒必要單打獨鬥；也要抓住機遇，多向成功人士借鑒學習，不斷實現自我提升。不過防人之心不可無，不要輕易相信他人，尤其不要把還未定案的工作規劃昭告天下，以免遭人利用欺騙。

虎年屬馬愛情運

全年沒有對感情運勢有利的吉星，今年是戀愛發展較為平淡的一年。單身者對現在的獨身生活其實還滿享受的，雖然偶爾仍羨慕有人陪伴照顧，不過暫無心思積極尋覓另一半；對於親友介紹的對象，不妨以認識新朋友的心態，或許日後是個不錯的選擇。有伴者與另一半相處就像家人，平凡中愈見幸福，不過除了習以為常的陪伴，不妨主動製造浪漫驚喜，一份禮物、一句讚美，都可為愛情生活掀起心動漣漪。

虎年屬馬財運

白虎星入宮，會引來不測風雲之憂、易有破財血光之災！幸虧今年歲運三合，多少能逢凶化吉，但是錢財耗損難免，建議不妨在年初時可以捐款助人，主動送財行善，減低災厄損失。正財方面，宜順應事業發展，該有的紅利績效不會少；偏財方面，投資理財要謹慎觀望，不可一時衝動就進場，否則後果難以收拾。此外，購買物品時也要多關注細節，像是做工、品質、保存期限等，才不會吃虧上當。

虎年屬馬健康運

身體雖然沒有大病痛，但是「白虎為害，恐傷人囗」，在人身安全上要多所留意，舉凡外出、出差、探親、訪友、遊玩、甚至只是上下班途中等，均須集中精神、提高警覺，定要遵守交通規則，不可酒駕或疲勞駕駛，以策自身安全。此外，可做些緩和運動來放鬆與鍛鍊，如瑜伽、太極、超慢跑等等，有助排解負面情緒，身心更健康。

第2名／屬狗運程／三合助運，不可輕心

事業運勢★★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★



整體來看，屬狗朋友擺脫去年刑犯太歲的影響，在今年得三合之助、加上「三臺」吉星加持，整體運勢回升，事業能獲賞識、感情有新發現、財運也有不錯發展。比較可惜的是流年凶星一連串，像是「五鬼」、「官符」、「指背」、「地煞」、「飛符」、「吞陷」等等，主破財、事飛、人口不安、疾病、官司、背叛、遭陷害…。必須提高警覺心，說話做事都要長心眼，不可滿於現況或疏於防範，才能留住好運！

虎年屬狗事業運

忠實可靠、豪爽直朗的行事作風是屬狗朋友在職場上的一大優勢，不僅容易獲得同儕與長官的信任，實際呈現的工作成果也常在水準之上。今年歲運三合加上三臺吉星助陣，事業表現可圈可點，不管是職位還是薪水分紅等，都可望大幅度提升。只是仍要謹防凶星，尤其要穩下容易沉不住氣的脾氣，衝動出頭會壞事，對人對事都要更有耐性、也要更細膩，避免留下把柄、反招小人作祟。

虎年屬狗愛情運

這一年沒有對感情有利的吉星出現，不過適逢和合太歲的年分，整體表現不算太糟。單身者不乏認識新朋友的機會，建議以開放的心、不預設一定要有什麼樣的結果，較能放鬆自在的享受一段關係，即使最終只是朋友的緣分，都將是滋潤人生的重要養分；有伴者則要重新學習信任伴侶、也學習成為能讓伴侶信賴的另一半，不要疑神疑鬼，一有不確定就提出來溝通，以免心結發酵成不可收拾的阻礙。

虎年屬狗財運

今年擁催旺財祿的吉星入命、同時也出現會干擾損財的凶星，財運發展可說是吉中藏凶，不可大意！事業前景看好有機會帶來豐沛收入，正財運上揚指日可待；偏財運發展態勢也不錯，過去累積的人脈及經驗，能助你一臂之力，選擇最佳的投資理財方向。不過受凶星牽制，容易半路殺出程咬金，導致進展不順甚至功虧一簣，須提防暗地冷箭，影響錢財不聚。

虎年屬狗健康運

健康運勢雖受凶星暗中搗亂，但也不必過度擔憂，基本上少有重大疾病突襲，只要平時能夠提高健康養生的意識，有病及時治療，注重日常飲食作息保養，很快便能夠徹底痊癒。反倒要加倍留意的是此年情緒負擔較重，不要老是宅在家裡，疫情許可之下，旅遊散心換個環境，能立刻擁有不一樣的心情，有利身心健康。

第1名／屬羊運程／超強運勢，可喜可賀

事業運勢★★★★★

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★★

健康運勢★★★★



整體運勢風水輪流轉，終於遠離犯太歲的風暴圈，來到吉星照拂的流年歲運，真是可喜可賀！在「天喜」、「龍德」、「紫微」、「地解」這幾顆強大幸運星的加持之下，可謂遇事呈祥、好運綿延，屬羊朋友今年事業、感情、財運都旺翻天啦！最令人振奮的是，吉星之力強大到可化解大部分凶星，所以面對「暴敗」、「吞陷」、「亡神」、「天厄」、「天官符」等凶星也不用太過擔憂，保持平常心，該怎麼做就怎麼做，即使是意料之外的事，謹記初衷就對了。

虎年屬羊事業運

流年得超大貴人吉星照命，不但徹底擺脫去年衰運，好運更是一飛衝天、勢不可擋！想要在職場上有一番作為，一定要抓緊這一年的好機運！掌握了天時地利人合，能盡情施展個人才華，即使不擅長的領域，也得男性長官貴人一臂之力，未來前景看好，升職加薪是意料中事！身為當紅炸子雞，待人處事可不能心高氣傲的，否則容易被小人記上一筆，就算不是現在、也會在日後種下你大起大落的隱憂。

虎年屬羊愛情運

沉澱了一年，今年終於可以重新啟動愛情雷達啦！天喜吉星加持，感情運勢走向明朗，將迎來美好幸福的愛情春天！單身者人氣爆棚、追求者眾，不過屬羊朋友心思較為細密，有時可能顧慮層面較多，拿不定主意時就請男性長輩或友人幫忙釐清，局外人會看得更清楚。有伴者能夠從伴侶身上獲得溫暖的能量，而你也是對方的定心丸，雙方都能因彼此更加積極樂觀，感情也會更加圓滿。

虎年屬羊財運

事業發展大好帶動了正財運，尤其是從事服務業的屬羊朋友獲利最多，正所謂人脈通錢脈，良好和諧的人際關係能帶旺業績，其他行業別的朋友也能在穩紮穩打之中鞏固基本盤，穩中求進！不過因為凶星作祟，在偏財運上就沒那麼順利，慎防詐騙陷阱，平時也要多留意父母長輩的用錢狀況，以免嚴重破財。此外，簽署合約文件時要再三確認，不可因信任而馬虎了事，以免遭受財運損失，更甚者還會引發官司。

虎年屬羊健康運

此年身心態勢良好，健康整體來說呈現上升，不會有太多需要擔憂的事情，心情輕鬆舒暢了，身體自然也能常保好狀態。雖然因為大環境關係，交際應酬已減少許多，不過還是會有大魚大肉的時候，提醒你要克制住口腹之欲，從平時就要調整飲食習慣，依個人狀態嘗試168斷食法或根治飲食等等，才不會給身體帶來負擔。

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