醉駕男遇交警　橋上棄車跳落5米下河道　信消防員1句謊話騙終上岸

飲咗酒千祈唔好開車，一旦酒駕不想「吹波波」可以去到幾盡？江蘇日前有1名男子飲酒後照開車，途中遇到交警巡查，他老遠見到交警即馬上棄車，從橋上跳落5米下的河道。消防接報救人時，躲在河中的醉男極不配合，最後消防員謊稱「交警被我們攆走了」，男子才秒變合作回到岸邊。消防馬上將男子移交警方，確認他血液酒精含量超標，而且還因跳河造成身體兩處骨折需送院，網民笑言他真的醉到神志不清才會去跳河，終釀成更嚴重後果。



醉駕男子為避交警截場而跳河，消防迎救仍拒絕合作，不願回到岸邊。（微博影片截圖）

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江蘇蘇州日前有交警在路上巡查，其間1名男子飲酒後開車，疑因「身有屎」，老遠見到交警接近即馬上棄車，從行車橋跳落5米下的河裏，以逃避「吹波波」。消防接報到場救人，未料男子非常抗拒，擔心上岸就會遇到交警，遲遲不願回到岸邊，與到場的消防員留在水裏僵持。

消防員情急之下，想到哄騙男子上岸的方法，遂大聲謊稱：「沒事沒事，交警被我們攆走了，我們是消防的。」大嗌完後，消防員調低音量告訴附近的交警，希望交警們配合，在男子上岸時離遠一點，否則他有可能反抗，「先把人弄上來再說好吧」。男子中計，以為交警已離開現場，一秒變老實配合救人工作，與消防員游回岸邊。

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男子上岸後，消防員馬上將他移交警方，經酒精測試後，確認他血液酒精含量超標，屬醉酒駕駛，而他更因跳河導致右側肋骨和肩胛骨骨折。交警部門仍在跟進案件。

醉駕男馬上淪為網民笑柄，「這大哥是拿命來躲避酒駕啊，佩服了啊」、「看到交警還會逃走了這麼慫哪來的膽子酒駕」。不過也有人批評他在浪費警方及消防員的時間，「酒駕已經夠危險了，還跳河，大哥你已經神志不清了」，認為他「酒醒後一定會為自己幼稚的行為而無地自容」。

（綜合）