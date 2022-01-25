葵涌邨續現垃圾山　堆逾30個大垃圾桶連傢俬都有　居民批如堆填區

葵涌邨疫情大爆發，截至今日（25日）零時全邨累計276宗確診及初步確診，逸葵樓、映葵樓及夏葵樓須圍封多日強檢，由於原清潔承辦商的清潔工全部送往竹篙灣檢疫，致日前有逸葵樓居民不滿各樓層的垃圾未有人清理，惹起民怨。今日再有居民於網上發文貼出大廈平台垃圾房堆滿逾30個大型垃圾桶，但無人清理的照片，甚有梳化、按摩椅等大型家俬，批評如同「垃圾堆填區」。



香港第5波疫情重災區葵涌邨有清潔工因工作染疫，日前負責葵涌邨清潔工作的承辦商「真會記」逾40名清潔工被送往竹篙灣檢疫，致逸葵樓多個樓層的垃圾桶爆滿無人清理，垃圾堆積如山，惹起居民不滿。

逸葵樓垃圾山▼▼▼

民建聯立法會議員陳恒鑌日前稱，房署已安排另一間清潔公司派員清理屋邨內的垃圾。惟有居民今日於連登討論區發文貼出照片，只見大廈平台垃圾房堆滿逾30個爆滿的大型垃圾桶，另有逾30袋垃圾堆放在地上，並有梳化、按摩椅等大型家俬佔滿通道，衛生情況堪憂，但照片中未見有清潔工人清理垃圾，他批評如同「垃圾堆填區」。根據照片拍攝位置，相信為芷葵樓的垃圾房。

有葵涌邨居民於連登討論區發文貼出照片，不滿大廈平台垃圾房堆滿逾30個爆滿的大型垃圾桶，卻未有人清理。（「連登討論區」圖片）

有網民留言指，留意到垃圾箱內有藍色物件，猜測是負責為邨內居民檢測的人員所穿的醫用防護衣，擔憂「病毒乘氣流上升到大廈各層」，有人直言「真係集中營咁」、「垂直傳播」、「睇圖都有味」，有人則說「辛苦啲清潔姨姨叔叔」。又有人批評竟然有居民在這非常時期將家中的家俬垃圾丟出門，令垃圾堆積更嚴重，是自私行為，惟也有網民反駁，居民們被困多時「成日係屋企，梗係執屋架喇」。

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