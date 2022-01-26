美股｜借父母百萬買NVDA大跌逾兩成　連登仔被問賺幾多竟答：OK啊

美股近期波幅擴大而且走勢反幅，令不少股民都因而損手。有網民在討論區上發文，指早前看中半導體公司英偉達（Nvidia，NVDA）走勢強勁，所以動用自己的40萬積蓄，再問父母借100萬「棺材本」買貨，更聲稱「必賺」。後來股市回落，296元買入的股票以昨天（25日）收市價計只值約223元，大跌逾兩成。當爸爸問到樓主股票回報時，他只敢回答「OK啊」敷衍應對，急問網民如何是好。



樓主指他以296元買入630股NVDA，現時下跌超過兩成至約223元。（Google財經截圖）

網民「財自密碼計算機」在討論區上發文，指自己「借咗老竇老母100萬棺材本all in NVDA」。他指當時眼見NVDA「升到咁勁」，「用自己40幾萬積蓄再問老竇老母借100萬」，向父母保證必賺，以296元買入630股NVDA，「諗住330蚊就放，輕鬆賺20萬咁」。不過NVDA於25日收市報約223元，根據上述資料他現正虧蝕約4.6萬美元（約35.81萬港元）。

樓主沒料到入貨後股價向下，「點知而家咁樣」，「我老豆啱啱仲問我『阿仔，之前你話買嗰隻股票賺咗幾多呀』」，他隨便回答「OK啊」之後，就立即回到房內，急問網民「而加點算好？」。

樓主問父母借100萬買入NVDA，但股票向下大跌，令他不知如何面對。（資料圖片／GettyImages）

不少網民認為樓主買入的屬正股，不需擔心，甚至應該趁低溝貨，「長揸正股驚啲咩？」、「正股唔驚，實升返嘅」、「借多100萬撈底」、「而家再借100萬再All In，升返執多20萬」。不過亦有留言建議保本保平安，「止蝕先，好過繼續輸錢落去，保住本金先係最重要」。

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