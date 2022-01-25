美股反彈｜連登仔低位反手買Put去瞓覺　起身驚見大奇蹟日：咩事

聯儲局議息在即，加上俄烏局勢轉趨緊張，美股昨日（1月24日）開市後暴瀉，道指、納指及標指最多曾跌3.25%、4.90%及3.99%，唯收市前上映大奇蹟日，三大指數全數由跌轉升。美股近期表現疲弱，不少網民已經看淡後市，大跌下更有網民「輸到投降」，在昨日美股跌到低位時，決定將手上倉位由看好轉看淡，然後熄機睡覺，不料起床時卻發現美股「轉燈」由跌轉升，急問「發生咩事？」，然後大叫「美國佬，X你老X」。



有連登仔在討論區上發文，指自己「輸到投降」，於是將倉位轉為買Put，不料美股上演大奇蹟日。（GettyImages）

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美股昨日開市後不斷尋底，道指一度低見33,150點，跌1,115點或3.25%；納指最低跌至13,094點，跌674點；標指曾跌至4,222點，跌175點或3.99%。不過三大指數在觸底後強力反彈，收市前收復失地，道指收報34,364點，升99點或0.29%；標指收報4,410點，升12點或0.28%；納指收報13,855點，升86點或0.63%。

連登討論區網民「唉X那媽又輸X晒」凌晨約2時發文，稱「我真係輸到投降，決定反手Put你老X」，他指自己過去5天都是看好買Call，詎料美股卻「跌足5日」，於是決定轉買看淡的Put。對照對文時間及美國當地時間，當時正是美股準備觸底反彈，上演大奇蹟日的起步點。

約10分鐘後，他曾經於帖文中回應指「諗諗下，不如繼續Call算，好似做人有原則啲好」，但最後並沒有轉變買Put的心意，更在與網民討論後表示「我而家就All in Put Tesla」。至3時許，美股繼續反彈，但樓主指「唉唔理了，話咗Put就Put，去瞓先，一陣落地獄啦NQ + Tesla」。

樓主買入看淡的Put之後，不料美股上演大奇蹟日，起床時大叫「發生咩事」。（GettyImages）

接近清晨5時，美股收市前，樓主回應帖文指「嘩，我X你老X，發生咩事」，「黐X線，納100明明跌緊700點，而家轉綠燈？係咪我發緊夢」。他後來上載截圖，指自己經時間加權後的收益訊為-1307%，可見損失慘重，直指「美國佬，X你老X」。

不少網民笑言樓主成為燈神，「樓主出post時間正正開始反彈，燈力十足，留名跟進」、「樓主有料，點買都輸所以改呢個名」。留言又指樓主一時看好，一時看淡，變相「呢啲真係正宗左一巴右一巴」、「噚晚應該早啲瞓唔好諗咁多」。

（連登討論區）

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