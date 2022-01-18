女友為賺快錢擅取$6萬買美股　男友查戶口揭穿嬲爆：有冇尊重我？

情侶們在一起，互相尊重和坦承非常重要。有港男於討論區發文，稱與女友已到達談婚論嫁階段，彼此連對方的銀行戶口金額和密碼也清楚。不過早前他查閱戶口才發現，女友竟擅自取了他戶口內的6萬元，用作開股票戶口投資美股希望「賺快錢」。事件令他非常不滿，認為女友沒有尊重其意願，直言「好似俾人搶錢」，帖文引來網民討論。



有港男於討論區發文，稱日前查閱戶口才發現，女友竟擅自取了他戶口內的6萬元，用作開股票戶口投資美股希望「賺快錢」，令他感到不被尊重。（《紀念日》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港男於Dcard討論區以「女朋友攞咗我啲錢買股票」為題發文，指與女友已步入談婚論嫁階段，彼此也非常了解及信任，甚至是銀行戶口的存款金額及密碼也清楚。樓主指早前女友打算投資股票，「佢一直都有話想拎啲錢買美股，因為賺好快」，然而他卻不支持，擔心風險太大，「我一直都唔想，我唔想咁大風險，想買嗰啲基金、債券」。

日前樓主查閱戶口時竟「發現少咗啲啲錢」，原來女友在未有通知他的情況下，在雙方的獨立戶口提走各6萬元用作開立股票戶口。待他得知後，女友才施施然解釋，並稱「佢會好認真咁研究，蝕錢一定會畀返我」。事件令他驚訝又憤怒，形容「好似俾人搶錢」，認為女友的行為極不尊重，「點解可以問都唔問就拎我啲錢去玩，有冇尊重我？雖然唔係多錢，但啲錢辛苦錢嚟」。

樓主形容「好似俾人搶錢」，指自己曾表明不希望投資股票，認為女友的行為極不尊重。（《紀念日》劇照）

帖文令不少網民嘩然，認同樓主的感受，批評女友行為極不尊重，建議他考慮清楚應否繼續保持關係，甚至是談婚論嫁，「唔關賺唔賺到事，先斬後奏嘅事只會更多，呢個人適唔適合行到尾，你自己要識點揀」、「真係唔得喎，連基本尊重都冇，你仲原諒到佢嘅就同佢認真傾下，唔係就真係建議分手」。

同場加映：男友畢業後想創業 唔願搵工齋學炒股 港女擔心將來男友1句反駁



+ 12

同場加映：成副身家瞓身買美股 嘆日日陰跌盤前似死亡鐘聲 港男清倉輸年薪



成副身家瞓身買美股 嘆日日陰跌盤前似死亡鐘聲 港男清倉輸年薪