老闆約單獨開會兼關懷備至　借醉稱願意包養　OL：我嘅訴求係返工

不時有打工仔笑稱希望被包養，不用工作便能賺錢，但若現實生活遇上則未必是種幸福。有任職公關公司的女生日前發文，稱老闆不時要求與她單獨開會，下班後也會傳訊息關心。原以為老闆「睇好」她，沒料對方竟在同事聚餐上，借醉提出可包養她，翌日更認真表明願意兌現承諾，令她非常尷尬，不知如何應對。



有任職公關公司的女生日前發文，指老闆借醉提出可包養她，更認真表明願意兌現承諾，令她非常尷尬。（《雛妓 》劇照）

該名獲得老闆「垂青」的網民日前於Dcard討論區發文，稱在公關公司任職約1年，同事與老闆的關係一向不錯，「老細同我哋關係幾好，一直都無乜特別」。而最近數個月，樓主稱老闆常常相約她單獨開會，「但個會其實係多餘，完全係無嘢搵嘢嚟開」，放工後也會傳訊息跟她聊天，關懷備至，令她以為老闆特別欣賞自己，「我原本以為呢鋪掂喇，要上位喇」。

樓主續指，老闆早前不時相約她外出食飯，「仲問我『點解生到咁靚女仲要做嘢？搵個有錢人包咪得』」。直至有日老闆邀請一眾同事到其家中，「老闆娘同個仔都唔喺到，咁我哋成班同事一齊上咗去老細度食飯」，席間老闆「飲大咗」，竟借醉在眾人面前對她說：「你禮拜一唔好返工喇，以後我畀錢你使！」

她形容當時場面極度尷尬，「班同事聽到嗰下即刻你眼望我眼，成個department喺晒度，我完全唔知畀咩反應」。為了打圓場她只好「笑笑口」稱「老細你飲多咗喇」，事後亦不斷跟同事解釋，「叫佢哋唔好誤會」。

樓主指老闆竟認真表示願意包養她的生活，令她不知如何應對。（《雛妓 》劇照）

本以為聚會過後便能當作「冇咗件事」，可是老闆翌日竟再次傳來訊息，表明自己酒醉三分醒，認真表示「噚晚我是認真的，你下半世不用咁辛苦喇！」，意指願意包養她的生活。訊息令樓主再次陷入崩潰，不禁直呼：「我嘅訴求係返工咋，俾我做返個普通人啦！我諗住可以升職加人工咋，我唔係想做二奶呀！」

不少網民也對樓主的經歷感嘩然，直指若她無意接受「好意」，辭職是最佳處理方法，「quit得，就算你避到老細，啲同事對你一定有偏見」、「快啲搵工轉啦，我怕你老闆遲啲濫用職權性騷擾你啊，仲有公司總會有三姑六婆作故仔，閒言閒語都好傷人㗎，有啲嘢唔係你行得正企得正就控制到」、「去平機會、勞工處投訴等賠償啦，橫掂佢咁講完呢間公司你都做唔到落去㗎啦」。

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