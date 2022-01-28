婚照掛足十幾年　撕開驚見「另一對夫妻」　崩潰PO文結局神展開

很多人都喜歡在家中掛上婚紗照，帶來滿滿幸褔感，但如果長期掛着的是別人的婚照，確實令人不安。內地就有女網民意外撕開家中婚紗照，發現底部竟是另一對夫妻，甚至每張都是這樣，讓她嚇一跳，因而拍下來放在社交平台分享。最令人意想不到的是，照片中那一對夫妻「路過」見到自己的樣子，即留言相認，讓網民大呼「太有緣了」。



內地就有女網民意外撕開家中婚紗照，發現底部竟是另一對夫妻，甚至每張都是這樣，讓她嚇一跳。（影片截圖）

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該女網民「張三姐」在抖音發布1段30秒的影片，題為「我們的紀念冊，竟是給他人做了嫁衣」，指近日發現在家中掛了10幾年的婚紗照背後，竟藏着另一對陌生夫妻的婚照，笑言「今天才發現給人家掛的」。原來，張三姐當年結婚時，在山東滕州市一間婚紗攝影店拍攝婚紗照，近期她發現照片的黏膠脫落，於是動手撕掉，沒想到底下還有一張婚紗照，主角則是另一對夫妻，而且每一張都這樣。

影片曝光後即引起網上關注，至今已超達3.9萬人讚好，而神奇的是，上載2天後，照片中的太太「程家二妮」竟留言表示「好巧，那是我」她還拍下自己家中的婚紗照確認，「張三姐」忍不住笑說「你來拿走吧」。

網民看到2人隔空相認都直呼「很有緣呢！」，笑言本來還好奇「那一對是分手的，看到這會怎麼樣」，有人更表示2人的帳戶名分別是「三姐」和「二妮」，非常合襯，建議她們不如一起到那間婚攝店再拍一輯。有網民就指自己的婚照裏面同樣藏着別人，有在相簿廠工作過的知情者就解釋，這個或許是打印相簿或加工時，有品質問題，為了不浪費材料而重復使用，「影樓根本不知道，他們只負責拍攝修圖」。

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