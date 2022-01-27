31歲英國老師出軌18歲女學生　同居女友揭逾800條偷情電郵及裸照

傳聞老師與同學有不倫關係，最後竟然是真的！英國31歲的數學老師羅斯（Ross Spittal）涉嫌出軌1名當時18歲的女學生並發生性關係，事件最後由32歲的同居女友甘爾（Kim Smyth），因發現兩人共用的電腦內有羅斯與女學生的偷情電郵，以及後者的裸照而揭發。羅斯承認對甘爾不忠，並曾與與女學生接吻及發生性關係，即將舉行的聽證會將裁決他是否適合繼續任職教師。



涉事的英國31歲男教師羅斯（Ross Spittal）。（網上圖片）

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事件發生在英國蘇格蘭利雲斯頓（Livingston）的高中學校「Inveralmond Community High School」，2019年。羅斯當時與任職自僱健身教練的甘爾拍拖5年及同居3年，甘爾指她一直知道羅斯與1名女學生的關係要好，在校內更經常有人取笑該名女學生愛慕羅斯，甘爾對此雖然覺得驚訝，但沒有想過羅斯真的會有行動。

甘爾曾到學校與學生分享自僱經驗，而該名女學生曾在問答時間舉手，問「這就是另一個女人？」。甘爾說女學生的語氣十分自信，感覺事情曝光前，他們的關係應該已經持續逾年。甘爾亦去過羅斯同事的婚禮，同事指羅斯在校內受到學生歡迎，特別是該位女學生，例如她經常都會在羅斯身邊，假如羅斯被取笑與女學生有關係，他就會一笑置之然後說「她只是1個小女孩」。

不過甘爾還是找到更多羅斯與女學生有關係的證據，例如某天深夜2時許，她和羅斯在喝酒談天的時候，羅斯還是會不斷玩電話與女學生傳訊息，「我認為這是十分奇怪的行為」。直至某天甘爾在與羅斯共用的手提電腦上看到彈出來的訊息，發現女學生傳了電郵給羅斯，繼而發現他們兩人計劃約會，有超過800封偷情電郵，電郵最早的一封於2019年初出現，電郵當中更有女學生的裸照。

甘爾翻閱電郵時正與羅斯通電話，他在電話中要求她不要將事件告訴學校和警察，但她最後還是將事件轉告蘇格蘭教師議會（The General Teaching Council for Scotland）及警察，惟警察調查後發現事件並不涉及任何罪案。羅斯的律師表示，羅斯承認曾經在2019年4月與女學生親吻，同月在與女友同居的住所在與女學生發生性行為，但在2019年5月仍然向學校的首席教師表示他與女學生沒有任何事情發生。羅斯在早前的聽證會上承認自己對甘爾不忠，有關聽證會將會繼續進行，教育部門將裁決羅斯是否適合保留其教師註冊及回到課室教學。

（Daily Mail）