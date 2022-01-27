葵涌邨夏葵樓居民稱因圍封遭解僱　僱主美孚多多餅店認不當終致歉

本港第五波疫情未見回落，葵涌邨累計超過300人確診，多棟大廈遭圍封強檢於被圍封禁足的夏葵樓居民投訴，指遭工作7年、以手造鳥結糖聞名的美孚多多餅店（Door Door Bakery）以「不適合」為由即時解僱。她強調於餅店工作7年來並無犯下大錯，質疑僱主因她無法上班而無理解僱，並稱已向勞工處求助，追討約6萬元的代通知金、遣散費及長期服務金等。

多多餅店日前在Facebook發聲明，強調相關員工遭解僱的原因牽涉表現問題，否認因員工被禁足隔離而作出解僱，又指對於被批評為無良僱主感到無奈。不過聲明帖文發出不足1日即引來大批網民「派嬲」，更提出2點質疑，批評餅店於圍封期間解僱員工是「自製公關災難」。

至今日傍晚6時許，多多餅店在fb發出最新人帖文，稱經過認真檢討後，承認店方確實有處理不恰當及溝通不足之處，深表萬分歉意，並收回之前相關回應，正積極與該員工協商中。



有居於被圍封禁足的夏葵樓居民投訴，指遭工作7年、以手造鳥結糖聞名的美孚多多餅店（Door Door Bakery）以「不適合」為由即時解僱，質疑僱主因她無法上班而無理解僱。（多多餅店fb圖片）

身處被圍封的葵涌邨夏葵樓的陳小姐投訴，指周二（25日）上班時曾通知上司，指其居住的大廈將會被圍封禁足數天，當時上司曾回覆稱無問題，並着她「過年後先再返工」。不過至下班時，經理及上司卻突然以「不適合」的原因表示要將她解僱。

陳小姐懷疑僱主因她須禁足而無理解僱，稱在餅店工作7年來，從未收過警告信，亦未曾遭上級告知或指出表現欠佳，「經理話唔關疫情事，純粹係生意差要炒人，之後畀咗張支票我，計晒上一個月糧、大假、加班費及勤工獎」。她事後向勞工處求助，追討約6萬元的代通知金、遣散費及長期服務金等，處方指若涉及不合理解僱會作出跟進。

葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼▼▼

+ 4

美孚多多餅店昨晚在facebook發聲明回應，否認因員工須禁足而作出解僱，「重申只因個別員工表現問題，並不因禁足導致」。餅店指經歷幾年動盪以及疫情，從未強逼員工放無薪假或扣減上班時間，即使員工居住的大廈有確診個案，亦會交由員工「自決返工與否，不會刁難」。而由疫情爆發至今，一直採購口罩及消毒搓手液，免費供員工使用。

餅店又指，即使生意受疫情影響下跌，亦從沒解僱過員工，「員工動輒工作10年8載，50至65歲員工，大有人在，本店對員工包容度可見一班，而為何放棄一名後生員工，大家意會到嗎，亦唔想再由有心人渲染」。餅店又以聘用家傭作比喻，「各位如有家傭表現未如理想解僱，是否變為無良僱主？」，慨嘆因今次事件被評為無良僱主，「真真正正心感無奈，亦心痛為何一面之詞即可定性事件」。

葵涌邨累計逾300人確診初確 職員派飯盒放垃圾桶旁 居民憂欠衛生▼▼▼

+ 2

聲明上載不足1日已引來熱議，然而不少網民對多多餅店的解釋並不受落，甚至形容是「自製公關災難」。有人質疑餅店得知員工須禁足才即時以「表現問題」提出解僱，惟過去7年卻沒有提出相關意見，「7年一直冇問題，禁足就突然有問題！有問題嗰個好明顯係你囉」。亦有人指，若餅店早已決定解僱涉事員工，又以人情味小店自居，理應按法例提供合理賠償，「做左7年，就算炒都要賠足，遣散費都冇代通知金都冇，你學人講人情味？」。

至今日傍晚6時許，多多餅店再發出帖文，表示對於該店的報道，店方過去2天認真檢討過，承認確實有處理不恰當及溝通不足之處，深表萬分歉意，並收回之前相關回應，正在積極與陳女士協商中。

多多餅店強調該店是服務社區多年的小店，默默用心經營，感恩得到街坊支持，經過這次事件，店方會汲取經驗，誠心聆聽公眾及員工的意見，而對於事件引起的不便，為表一點心意，會向北河（明哥）慈善基金有限公司購買1000個飯盒，將於2月贈予深水埗街坊。

勞工處指出，政府已提醒僱主應盡量諒解僱員在疫情下面對的實際困難，與僱員保持良好溝通，協商工作安排，不應基於僱員受隔離檢疫、限制與檢測宣告及強制檢測公告影響而把他解僱，否則或會構成不合理解僱。處方指，受影響僱員可聯絡勞工處勞資關係科尋求協助，並向僱主提出申索。

新員工住葵涌邨圍封大廈 老細怕入竹篙灣過年 要求解封後續WFH

