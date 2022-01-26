新員工住葵涌邨圍封大廈　老細怕入竹篙灣過年　要求解封後續WFH

葵涌邨爆發疫情，不少打工仔都被安排在家工作。Facebook專頁「辦公室日報」近日分享任職人事部打工仔的投稿，表示有名即將入職的新同事主動向公司申報自己住在葵涌邨被圍封的大廈，因此詢問首日上班安排。她徵詢老闆意見，老闆因極懼怕感染新冠肺炎，聽到此情況以為會重新招聘，最後還是叫新同事在家工作，直至肯定沒染疫才正式回公司上班，指出「唔想入竹篙灣過年」。她指出，新同事懵然不知，以為老闆體恤員工，但其實老闆出發點只是為自己，讓她慨嘆「你估老細咁偉大咩！」。



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FB專頁「辦公室日報」近日分享任職人事部打工仔的投稿文章，她表示，即將入職的新同事Albert日前打電話向她申報自己住在被圍封的大廈，因此詢問首日上班安排，她立即找入職表看，原來是住在葵涌邨。

她說，欣賞Albert有「交帶」，雖然無法即時回公司上班，但原則上也應保留錄用，「始終圍封嘅事佢都唔想」。她向老闆請示，本來以為會有阻力，因老闆「份人好驚青」，自從港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇建議戴兩個口罩後，「條友仔真係日日打孖上，幾驚佢未中Omicron之前已經缺氧」。

但老闆最後決定繼續錄用，亦不用押後，按原定日子上班，安排在家工作，「唔使急於返office」，Albert對此很感激，還叫她幫忙向老闆轉達一聲多謝，強調在家一定會用心工作，她指出，「呢個小朋友真係有禮貌又可愛，其實老細邊有想像中咁好吖」。

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原來老闆曾一度問投稿者可否即時聘請過另一名新員工，但被她勸服稱趕不及聘請，老闆只好安排Albert在家工作，指出不想這麼快叫Albert回公司，「過咗年肯定冇事先好返嚟公司」，因「唔想入竹篙灣過年」。

她續說，最好笑是老闆「愈諗愈淆底」，指出「諗諗下公司隨時有隱形傳播鏈，分分鐘危險過葵涌邨」，她說「斷估你唔會迫全公司去檢查啩！」，老闆指「一陣驗到咪仲戇居？都話唔想入竹篙灣過年」，其後老闆就叫全部員工在家工作。她表示，Albert「算好彩」，相信有些公司若未與新員工簽約，隨時拒絕錄用，她還聽說有無良老闆會迫同事放無薪假。

有網民留言讚賞投稿者，「HR好好，截咗老細個諗法請過第二個」，雖然投稿者字行間認為老闆自私，但有網民指出「老細出發點可能都係諗自己，但最後決定能對大家員工都好，就已經夠好了」、「WFH起碼都叫有錢收，好過叫佢初十五先至返工！」、「老闆都唔係好差嘅，係驚死啲」、「一個淆底嘅老細， 係員工嘅幸福」。

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