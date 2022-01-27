葵涌邨累計334宗染疫　阿仔失實習機會　母成唯一支柱：手停口停

葵涌邨新冠肺炎疫情未見回落，累計334宗個案，映葵樓原訂今日（27日）解封，惟當局昨宣布延長禁足2天至周六（29日）上午約7時。有住客昨在網上發文訴苦，指兒子已經失去1個很難得的實習機會，自己是家中唯一經濟支柱，手停口停，本來以為只差1天就能繼續上班，故收到「加監」消息時非常崩潰。



政府昨（26日）宣布延長葵涌邨映葵樓禁足2天，至周六（29日）上午約7時。（資料圖片 ）

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該名港媽昨晚在facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文，表示當天已經煲好蘋果雪梨水，準備今天能按原訂計劃出外上班，不料最後失望而回，收到延長禁足圍封的消息，「其實抱住好大希望可以出到去，所以一收到唔走得嘅時候個人簡直崩潰」。

她續指，因為今次圍封行動，兒子已經損失1個機會難得的實習職位，她目前是家中唯一經濟支柱，而且手停口停。雖然情緒崩潰了一段時間，但她後來冷靜下來，坦言「既然已是事實，唯有撐住……相信每一家人，有每家人嘅困難！政府幫唔到我哋，我哋要自救」。她又提醒同樣正在禁足的居民，稱應該收到許多雪梨、蘋果等物資，大可用作煲水飲，「屋企有乜加乜嘢落去，南北杏又好，蜜棗又好！」，為葵涌邨居民打打氣。

帖文一出，不少網民紛紛留言打氣，「祝你哋全邨居民，早日雨過天晴」、「請問喺外面嘅香港人有咩幫到你哋？」、「我住葵涌邨所以與你們同在，自己邨民一定撐」、「祝福你們，自強自救」，也有人祝福樓主一家人，「塞翁失馬焉知非福！可能有更好嘅機會等緊妳個仔」。

（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）