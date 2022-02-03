美女清涼衣着逛超市照瘋傳　網民起底確認是越南網紅：理想女友

超級市場有美女！網上最近流傳1名性感美女在超級市場閒逛購物時的照片，由於她衣着清涼之餘又有好身材，惹來網民哄動，希望有神人可以找出相中人社交帳戶。當然，經網民強大力量搜尋後，很快就成功找到相中美女真身，原來她來自越南，是當地的網紅，網名是「Tee」（IG：tee.nefff），經常在ig分享生活照，仔細一看她身材瘦削高挑，還有纖腰長腿，立即被網民封為理想女友！
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網民起底後發現，相中人其實是來自越南的網紅「Tee」 ▼ ▼ ▼
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同場加映：被封「越南第一美女」點睇都無死角！扮演美人魚有氣質之餘又性感【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
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