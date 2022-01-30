爸爸電單車載寶寶「擠臉照」被公審　本尊親身回應被讚爆：EQ很高

如何勇敢面對網民批評？這位爸爸做了完美示範。台灣有網民在fb群組上載1張爸爸騎電單車載嬰兒的照片，寶寶光住小腳夾在嬰兒椅和爸爸的背上，「別以為他還小不會說話就不會說太擠喔」。照片引來炮轟，質疑該名爸爸罔顧寶寶安全，嬰兒的脊椎沒長好，後果可大可小。未料帖文引來該名爸爸親身上線解釋，後來更發文承認是臨時不能用私家車接載寶寶，「謝謝大家關心小孩的安全」，又上傳兒子安好的照片並致歉，「抱歉造成不良示範」。爸爸態度誠懇直面批評，網民風向大變全部大讚爸爸勇於面對，「爸爸EQ很高」，相信他一定是個愛孩子的父親。



有網民上傳照片，拍到有爸爸用電單車載小嬰兒，引起熱議。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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有網民在fb群組「爆廢公社」上傳照片，顯示有名爸爸在電單車後座加了張兒童椅給孩子坐，問題是那個孩子還是個小嬰兒，戴住冷帽、沒穿襪子夾在椅上，看起來擠擠的，「別以為他還小不會說話就不會說太擠喔」。

有留言解釋可能是寶寶太小，「爸爸故意坐後面一點，免得寶寶掉下去」，看起來很逼，但應該是迫不得已才這樣載。惟照片被網民鬧爆，許多爸媽級網民大鬧這樣載數個月大的寶寶非常危險，「我心臟都快停了」、「超級危險，看就知道那個嬰兒才幾個月而已，就算會坐也坐不穩」，又認為數月大的嬰兒還無法承受電單車的震動。有機車族指看圖片孩子實在太小，「脊椎還沒長好，不適合硬要他坐，背巾比較適合」。部份人錯重點，大讚寶寶好可愛，「寶寶的腳腳真可愛」。

有網民上傳照片，拍到有爸爸用電單車載小嬰兒，引起熱議。 (fb群組「爆廢公社」圖片)

照片引起網民激辯，未料還引出了該名爸爸！本尊在帖文下留言：「真尷尬，突然被公審了。」爸爸解釋他當時正開車送寶寶到嫲嫲家，忘了幫他穿襪子，「謝謝大家關心我兒子的小腳腳，另外說明我機車全程速度都在20至30左右，貼緊兒子也是防止他左右亂晃，謝謝大家」。

後來這名爸爸更發文回覆，「我是那位被公審的白癡天兵爸爸，謝謝大家關心小孩的安全，他在我手裏還活得好好」，會謹記網民們的教訓。他另外還解釋家中是有私家車的，因為一些緣由沒開車去接小孩，「機車平常是接大寶上下課使用的，我也是第一次載，讓大家擔心了，謝謝，也抱歉造成不良示範。媽媽也上傳了寶寶的走路影片，說小孩已經學行了，坐得很穩，「大家不用擔心他脊椎」。

帖文一出網民即時接受解釋，大讚他的寶寶很可愛，理解那應該只是臨時的處理方式，「這種時候，父母通常也是心理壓力很大的」。而且爸爸出面在群組內回覆，更被讚「爸爸EQ很高」、「還願意這樣出來講覺得勇氣過人」，謙虛接受大家的意見非常難得，「相信你會是最愛孩子的父親」、「兒子很可愛，要好好保護他喔」。

（綜合）

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