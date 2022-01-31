塞車遇黑熊家族　大膽遊客伸手獲小熊站立擊掌　場面搞笑又溫馨

人熊互動一般只會在動物園或馬戲團看到，不過網上近日流傳1段有趣影片，只見正在塞車的馬路上出現野生黑熊家族，其中1隻小黑熊竟然走近車輛，雖然初時雙方都互有警惕，但當車內男子伸出手掌時，小黑熊竟然後腳蹬站立，伸出熊掌跟對方相碰，場面搞笑得又溫馨。



網上近日流傳1段有趣影片，1隻野生小黑熊竟然在正塞車的馬路上，站起來跟車內的男子擊掌。（TikTok影片截圖）

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有外國網民在抖音（TikTok）平台上載有關片段，影片沒有交代在哪處拍攝，只顯示位於兩旁都是樹林的路段，當時左邊行車線正擠塞，另一邊則有3隻黑熊在閒晃。

有趣的場面在下一秒展開，有名男子從車窗邊伸出手試圖跟黑熊互動，其中1隻小黑熊看到他的「邀請」，被吸引過去。男子其後伸出手掌示好，小黑熊竟雙腳挺直，像人類般站起來漸漸走近，並伸出熊掌，惟雙方初時有點猶疑，未能觸碰到；其後再對看數秒，男子再度伸出手來，最終成功擊掌，小黑熊隨即轉身回到同伴身邊。

片段至今已超過100萬次觀看，網民都被畫面逗笑，笑言是「技能解鎖：成功跟黑熊Hi Five（擊掌）」、「後面的熊媽媽應該不喜歡他被陌生人撩」，亦有人稱黑熊雙腳站起來做這個動作真的很像人類，「根本是工讀生扮的」。

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