萌貓慘遭霸道浣熊撲倒「熊抱狂吸」　左一拳右一拳場面超搞笑

【想要吸貓的浣熊】不只人類愛吸貓，浣熊也超愛！社群平台Twitter近日流傳一段影片，內容是一隻浣熊把貓咪撲倒在地熊抱狂吸，而貓咪則一臉嫌棄的瘋狂推開，但還是因為力氣懸殊而頻頻失敗。超逗趣的畫面在Twitter上引發話題，沒想到背後還藏著心酸內幕。



畫面中可以看到，浣熊一開始從後面抱住虎斑貓時鼻子就一頓狂吸，接著把手無縛雞之力的貓轉過來更是來個緊緊的「熊抱」。然而，不領情的貓咪開始推開浣熊，卻因為力氣與姿勢都處於弱勢，因此反抗宣告失敗。

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據了解，這隻浣熊的飼主為Twitter用戶@zenj_4649，且影片中的浣熊已經過世，之所以會上傳影片只是為了思念他，卻沒想到意外引起迴響；另外，影片早在2020年已在網路上掀起討論，近日轉發又再度造成話題，吸引了400多萬次點擊，更登上了中國社群平台微博的熱搜「#想要吸貓的浣熊」。

逗趣的「貓熊互動」登上熱搜後，吸引許多網友留言，「誰能抵擋吸貓的誘惑？」、「浣熊：嘿嘿嘿你逃不掉了」、「耍流氓啦」、「浣熊不能色色！」、「貓咪居然翻肚，其實感情不錯？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】