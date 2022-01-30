越南2省「尋找最多女兒家庭」比賽　冠軍姊妹多過成隊MIRROR

家有5名女兒，竟然算少？越南義安省及河靜省的社交專業日前展開了一場另類比賽，號稱「尋找最多女兒的家庭」。事源義安省有網民上傳5名女兒的照片，以為一家5個女已很罕見，未料挑起戰火，2省網民紛紛尋找「多女」家庭，後來更有美容院提供獎品，冠軍家庭每名女兒都能獲得2000萬越南盾（約6900港元）的禮品。慢慢網民發現家庭女兒數是以雙數計，11個女已夠組足球隊，後來更出現12個女一字排開的畫面，壯觀程度就如香港男子組合MIRROR。

不過12個女未算最多，賽事最後由有14姊妹的家庭獲勝，將獲逾2億越南盾（約6.9萬港元）的獎品。2專頁比併得很認真，會核實家庭狀況，14姊妹的長女受訪時，大爆她還有5名弟弟，即是有19個兄弟姊妹，背後故事再引來網民熱議。



比賽起因是義安省有網民上傳5個女兒的照片，覺得一屋5個女很少見，意外引起大戰。（fb專頁「Nghệ An」圖片）

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香港家庭一家有3個女已經算多，而越南兩相鄰省份，最近舉行了場令人嘖嘖稱奇的比賽，對賽雙方為義安省facebook專頁「Nghệ An」和河靜省的facebook群組「Hà Tĩnh」，均坐擁百萬粉絲。事件起因是1月18日義安省有網民上傳5名女兒的照片，笑言一家有5個女兒很罕見，未料引爆一場被當地傳媒形容作「尋找最多女兒的家庭」比賽，因為「鬥多女」的比賽方式搞笑，吸引網民關注，更點燃了兩省網民勝負欲。

結果證明，家中「只有」5個女兒完全不夠看，河靜省很快有網民上傳「6公主」照片，7個女、8個女的家庭接連出現。其後義安省有美容院決定向最多女兒的家庭提供獎金，若該家庭經審查後確認是最多女兒，每名女兒可獲價值2000萬越南盾的獎品，於是戰況更激烈。

河靜省以6名女兒家庭還擊，結果證明女兒沒達雙位數都不算多。（fb專頁「Hà Tĩnh」圖片）

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雙位數女兒的家庭很快現身。白熱化階段，義安省一度推出11姊妹隊，已夠組足球隊,惟河靜省成功找到12姊妹家庭，一字排開合照展示爭勝決心，帖文形容「河靜不輕鬆放棄」。12名女兒人數跟香港男團組合MIRROR一樣壯觀，但原來仍未是終極數字，河靜省其後上傳真正的「王牌」──擁有14女兒的家庭，更公布了各女兒的名字及年齡，成為冠軍家庭並獲宣布將獲逾2億越南盾的禮品。

最先上傳5名女兒照片的網民Truong Thanh Tung受訪指，參賽家庭2天內會收到專頁管理員的聯繫，要求出示證明。雖然比賽是自發性的，但公平起見要提供準確資料，因為部分網民隨口說「我家有十幾姊妹」，後來發現只是婚禮照片。

冠軍家庭有14個女，更表列女兒名字及年齡，惟長女受訪指，有妹妹已過身。（fb專頁「Hà Tĩnh」圖片）

有眼利網民看14名女兒的年齡，發現大家姐和細細妹足足差了27年，「大姐的孩子肯定比細姨大」。冠軍家庭的長女、63歲的Pham Thi Huong稱，父親Pham Ngoc Hoa在4年前過身，其實他們合共有19兄弟姊妹，她還有5個弟弟，3名妹妹已過身，「我們是團結又幸福的家庭」。

年齡差這麼大，長女解釋他們有2個媽媽，第一任媽媽生了11個子女，第二個媽媽生了8個。社交專頁的人員花了6小時，特意前往河靜省鄰近老撾的香山縣山西公社查證，社長稱 Pham Ngoc Hoa的確有2任妻子，所以才生到這麼多小孩，首任妻子已過身，第2任妻子搬到南部生活。

（綜合）

越南1名單親媽媽改嫁，女兒依依不捨，網民竟鬧爆這名媽媽沒心沒肺。（TIN 3 PHÚT新暈截圖）

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該名媽媽告訴越南傳媒，女兒和新爸爸一起住，她沒有拋棄女兒，網民的惡意評論令她很傷心。（TIN 3 PHÚT新暈截圖）