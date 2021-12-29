26歲美女竟是惡毒繼母　藤條、木棍狂毆半小時　8歲女全身瘀傷亡

【惡毒繼母／虐兒】怎麼能下如此重手？越南發生變態虐兒致死案，疑犯竟是26歲身材出眾、樣貌娟好的「繼母阿姨」！胡志明市有醫院早前發現1名8歲女童送院時已經死亡，屍體全身有許多可怕深紫色瘀傷，身上許多新舊傷痕，頭部更有縫針，入院時有肺水腫已斷氣，懷疑長期被人虐待。當地警方事後拘捕26歲女疑犯，她是女童父親的未婚妻，已承認長期虐打女童，案發當天女童做作業時經常答錯，便打了她30分鐘，打斷籐條後改用木棍，女童捱打後嘔吐不適，最終死亡。

當地傳媒指女童長期受不人道對待，屋內寫的女童「家務清單」更是嚇人，許多鄰居稱知道女童受虐，屋內時常傳出慘叫聲和哭聲，經常想勸阻但不果，女童生父亦知情，但未阻止。女童舅父稱姐姐（女童生母）聞訊後暈倒，精神幾近崩潰，批評離婚後姐姐前夫一直阻止她見女兒，疑犯當年是小三，介入婚姻迫使2人離婚，痛斥虐打兒童半小時根本是謀殺。



26歲女疑犯已承認長期虐待「繼女」。（警方圖片）

+ 1

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事發於胡志明市平清區，22日晚1名女童送院，醫生指女童當時已經昏迷，心臟停頓、沒有呼吸，入院前已死亡，惟女童身上大片瘀傷和新舊傷口，甚至頭部有縫合不久的傷口，懷疑她是被人毆打致死。驗屍後警方判斷女童是被人虐打致死，翌日拘捕了她26歲的「繼母阿姨」Vo Nguyen Quynh Trang。

Trang是女童36歲父親的未婚妻，從其社交網站上載的照片可見，其身材出眾而且樣貌娟好，是不少人心目中的典型女神模樣，沒料到竟對女童作出極其惡毒的長期虐打暴行。

女童於今年9月起開始網上學習，並由Trang作輔導，她在過程中卻多次虐打女童。警方表示，Trang承認自己網購籐條來打繼女NTVA（簡稱），打斷後會轉用木棍。

22日，女童早上7點已起床，11點時疑犯給她吃河粉及喝3盒牛奶。下午3點半開始，她指導女童做作業時，女童卻不停答錯，結果慘被毆打了30分鐘。直至傍晚6時，女童表示太累想回房休息，疑犯過了一會去查看，發現女童正在嘔吐，身體非常不適，她馬上打給未婚夫。這次未婚夫剛好下班，遂抱着女兒到廁所嘔吐，但發現她情況嚴重，便馬上叫救護車送女兒入院，可惜已回天乏術。

女童送院時已死亡，醫生發現她身上有許多瘀傷及新舊傷痕。（網上圖片）

法醫指女童出現急性肺水腫，身上有許多處舊瘀傷。據醫院圖片，女童身上傷痕令人慘不忍睹，身上被打到一大片呈紫色的瘀傷，法醫指女童腋下、臀部、頭等多處都有瘀傷，頭部部分地方剃掉了頭髮縫針。

警方到案發的高級公寓調查，發現1枝損毀的地拖棍，消息指棍子黏上了女童的頭髮，另外更有女童的「每日家務清單」，清單上列明除了早上7點起床至下午4點要上課做功課外，女童還負責包括吸塵、倒垃圾、打掃屋子、洗衫等工作。鄰居證實見過女童晚上10點多自己拿住1個很重的垃圾袋去丟垃圾。警方認為疑犯有長期虐待女童的跡象，完成調查必要會馬上起訴。女童父親同樣被捕，警方指若他涉及任何罪行都會依法處理。

女童父親現已承認知道未婚妻用籐條和棍打女兒，女兒有告訴他很怕「繼母阿姨」，但他一直默許，沒有保護女兒。他將女兒交給未婚妻照顧和教育，未有留意到女兒身上的傷。

網民發現疑犯經常分享生活照，相信非常富裕，一家三口照中已可見到女童手上有瘀傷。（疑犯fb圖片）

+ 4

疑犯供稱他和未婚夫在胡志明市同一家公司工作時認識，承認介入對方婚姻，遭對方妻子揭發後離婚。她在不到1個月後就搬入未婚夫的高級公寓，初時未婚夫請了保母照顧女童，但她不到1個月就將保母解僱，之後開始經常虐打女童。除了籐條，還試過用木拖、拖把、雞毛掃作施虐工具。

事件令當地網民震怒，找出疑犯的社交媒體帳戶，發現她生活奢華，過去上傳的一家三口的生活照，被虐女童的手上已經有瘀傷。鄰居指，事發時有聽到女童捱打痛哭的聲音，過去亦經常聽到女童尖叫聲和慘哭聲，沒料到鬧出命案。鄰居稱女童很可愛，而且非常有禮貌，對事件十分悲痛。

住在案發單位樓下的鄰居B指，他疫情下和妻子在家工作，常聽到女童單位傳出噪音和尖叫聲。因為對方家中養了1頭狗，初時還以為是打罵狗隻的聲音。妻子向保安投訴後，才知道那是打罵女童的聲響。，女童當時「媽媽」其實是惡毒「繼母」，保安說四周的鄰居已多次勸阻暴行，但卻未能湊效，該單位無論白天、夜晚都常傳出打罵聲音，聲音熟悉到一聽就知道繼母在打女兒。案發當天，鄰居聽到樓上說「沒呼吸了」，便馬上告訴保安，對方則說女童正送入急症室，結果卻是去了天國。

+ 4

當地傳媒指，疑犯是胡志明市某大學的新聞系畢業生，曾於傳媒及廣告公司任職，有同學稱她是個風趣健談、擅於交際的女人，平日不愛和他人爭吵，沒想到她做出如此殘忍的舉動。

本月27日，女童的舅父向越媒表示，姐姐知道女兒死訊當場暈倒，幾乎精神崩潰，一家人非常傷心，已經報警，希望盡快向疑犯提告。舅父表示姐姐和前夫於2012年結婚，婚後育有2名孩子，姐姐性格溫和，發現丈夫外遇，小三正是疑犯，最終決定離婚，外甥女和父親同住，6歲外甥仔則跟姐姐同住。姐姐經常被禁止見親生女兒，而外甥仔目前還不知道姐姐死訊。

舅父說姐姐對上一次見女兒已是去年12月的事，她到學校偷偷見女兒，母女相擁而哭，外甥女哭着說爸爸一直不讓她見媽媽，為什麼要冒險去見她，更安慰媽媽說別哭、不要難過。姐姐離婚後仍和部分鄰居保持聯絡，事後有鄰居主動聯絡，說聽到單位內有奔跑、毆打和罵人的聲音等，更發現公寓內閉路電視畫面被人刪除了。舅父稱警方至今未向他們詳細代女童死因，他批評生父是共犯，又指疑犯「毆打她30分鐘就像謀殺」。

（綜合）