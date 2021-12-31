越南美女「炫富」曬老公送37萬現金塞滿車　感動稱：不富裕我也嫁

炫富手法層出不窮，只怕貧窮限制了想像力！馬來西亞傳媒報道，最近1名越南籍美女網民發文，大讚丈夫送了20萬令吉（約37萬港元）現金給她，更上傳送錢畫面，只見車上堆了一叠叠鈔票，她捧着大紮鮮花和大曬手上的鑽戒，表明心迹稱「就算你不富裕，我們還是可以結婚」。事件引起網民熱議，不少人直言很羨慕，但亦有人認為這只是炫富文，又提醒這對男女在街上駕着開篷車炫耀大量鈔票其實很危險。



越南籍美女在facebook發帖聲稱丈夫送了大筆現金給她，有網民笑稱是炫富文。（「Nguyễn Thị Quỳnh Mai 」fb圖片）

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馬國傳媒報道，當地1名越南籍美女日前社交網站發文，大曬丈夫送了20萬令吉現金給她，從她上傳的照片及影片所見，她坐在開篷平治房車上，身邊放了花束，然後老公將一疊疊鈔票拿出，逐疊交給她。美女驚訝地問老公為什麼給她這麼多錢，老公則說是新年禮物。美女笑得開心，將一叠叠現金放車上、連同鮮花、車匙，還秀出了手上的鑽戒，炫富味十足。

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美女未有提及丈夫的國籍，但當地傳媒認為該男子應是馬來西亞人。美女更在fb提到，其實在今年新年時，自己給了丈夫20萬令吉，當是投資丈夫的生意，未料老公這麼快就把20萬吉令回禮給她，讓她發展自己的事業，她情深地表示「不管你有沒有錢，我都希望你能一直愛我，謝謝老公一直在我背後默默支持我」、「說算你不富裕，我們還是可以結婚」。

帖文引來多人點讚，祝夫婦生活幸福，但因為帖文「炫富」企圖十分明顯，有人揶揄真正的有錢人根本不會拿錢出來炫燿，「所有暴發戶必經階段，只證明以前很窮」。但也有人提到別忽略女生有說是她先給丈夫20萬吉令，「別說得像是男方付出女方騙錢」，甚至猜想美女可能是有家底。由於夫婦是駕着開篷車在馬路上，有網民提醒別在街上炫耀現金，以免招來盜賊惹禍上身。

（綜合）

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