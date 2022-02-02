18歲外甥向3歲舅舅磕頭拜年　男童派200元利市　網民：奶粉錢？

中國人輩份並非由年齡公劃分，隨時有機會出現「人小輩分高」的情況，而在內地部分地方仍保留向長輩磕頭拜年的習俗，故會出現奇特情景。安徽宿州日前就有18歲男子因輩份關係要向3歲舅舅磕頭拜年，場面惹起熱議，有網民笑說「這輩分實在是太難搞懂了！」、「舅舅含淚掏奶粉錢？」、「只要給紅包，叫啥無所謂」。



安徽宿州日前有18歲男子因輩份關係向3歲舅舅磕頭拜年，惹起熱議。（「海客新聞」微博影片截圖）

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從網上流傳的影片可看到，1名身穿白色外套的年輕男子毫不猶豫地向坐在椅子上的男童下跪，然後磕了一下頭，大聲地說出「舅舅新年好！」，旁邊的女子隨即拿出2張100元人民幣（約246港元）鈔票交到男童手中，並示意將鈔票給年輕男子，整個過程逗樂了旁邊坐着吃飯的大人們，現場傳出一片笑聲。其後，1名4歲女童亦模仿年輕男子向男童磕頭拜年，得到鈔票後興奮得在鏡頭前跳來跳去。

拍攝影片的王女士表示，她在過年前帶着孩子回娘家拜訪親戚，叔叔也帶着3歲的兒子回來，「我們的孩子都大了，他孩子小，就覺得好玩」。

影片曝光後引起熱議，有網民說「人小輩分高」、「這舅舅太年輕了吧」、「這位舅舅還缺外甥嗎？」、「舅舅的壓歲錢都給晚輩分完了」、「這就是中年夫妻二孩三孩的結果」。

有人則批評磕頭拜年是封建文化，特別是大人向小孩磕頭感覺「怪怪的」，不過亦有意見指出「這是當地傳統，外人應少管閒事」。

（海客新聞）

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