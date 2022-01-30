前女友邀返家拜年　原來瞞父母已分手　男生感猶疑遭網民1句秒殺

分手後再見亦是朋友當然好，但有些事就算是好朋友都難以幫忙。有港男日前在討論區發帖，指數月前與交往數年的女友和平分手。最近前女友突然邀請他上門拜年，稱她還未對父母坦白分手的事。男生明白前女友是無計可施才開口，而且對方父母很好人，惟朋友都叫他別去。網民意見兩極，部分認為未有新戀情大可以幫忙，但許多網民認為不應拖泥帶水，更懷疑前女友是想趁機「箍煲」。不過經一輪爭辯後，有人突破盲點稱大可推托，因為「疫情仲拜咩鬼嘢年呀」。



樓主和前女友拍施幾年，數個月前分手，還能當朋友。示意圖。（《BB來了》劇照）

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樓主在香港討論區以「前女友叫我去佢屋企拜年，去唔去」為題發文，稱和前女友拍拖數年，數個月前和平分手，彼此做回朋友，但最近前女突然問新年可否上她家拜年。樓主追問發現，原來對方還未和家人交代分手，他叫前女友推說他說太忙無暇拜年，「佢話佢有試過，但屋企人堅持要見我，新年咁多日假點會一日都唔得閒」，還放話不去就是不給面子。

樓主明白前女友應該是無計可施才會開口，而且對方父母其實很好人，上去拜年還有利市收，想來其實有着數，但朋友卻勸他別去，否則「個大話就會無限Loop，到時可能我變咗衰人」。

網民對此有不同看法，部分留言認為前女友應該是未有新戀情，不停被家人追問才出此下策，樓主是和平分手，未有新對象大可以幫手，「對方屋企人本身對你都好，你在情在理都應該去拜下年」，還可和前女友講明「幫埋今次」，甚至可在拜年時，禮貌地向世伯伯母順勢交代分手的事。

不少網民就形容樓主和前女友是「掟煲唔掟蓋」，如果兩人出問題對方家長遲早都知，不應該再拖拖拉拉，更質疑前女友想找藉口見面，實情是想「箍煲」。有女網民建議如果無意復合最好別去，叫前女友和父母坦白「唔係包之後有排煩」。客氣點可能之後再約前女友父母飲茶，免得前女友誤會。不過有網民突破盲點，覺得樓主不必煩惱，「疫情仲拜咩鬼野年呀」、「疫情咁嚴重算啦」，這個觀點獲得眾人認同。

（香港討論區）

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