情人節｜聖雅各福群會網上義賣玫瑰　助基層兒童多元學習提升自信

學生除了學業成績，亦需要裝備其他技能，以應對21世紀的急速轉變及挑戰。然而，不少基層學童礙於經濟困難，需要透過資助才能享有相關學習機會。



玫瑰花由天然樹葉製成，特別以珍珠配襯，象徵重視所愛的人。（聖雅各福群會提供）

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就讀小六的慧熙（化名）與父母、1歲多的妹妹及祖母同住在約150呎的劏房。因媽媽需要照顧妹妹及有長期病患的年邁祖母，未能外出工作，所以只能靠父親約一萬多元的月薪支撐一家五口的日常開支。

由於一家人生活足襟見肘，慧熙甚少參與課外活動或體驗課程。惟於疫情新常態下，學習應用科技已是大勢所趨，慧熙透過聖雅各福群會助學改變未來服務協助，免費參加STEM課程，收窄學習鴻溝，讓她發掘書本以外的知識，進一步發掘自己的潛能，培養創意，以學習成就夢想。

聖雅各福群會助學改變未來服務透過與企業伙伴的參與協作，為3至15歲的基層學童提供全面的物資及學習支援，彌補他們在成長發展上的不足，減少跨代貧窮，為他們築造光明的未來。服務計劃項目包括：學習物資轉贈、資助基層家庭學生參與不同學習及體驗、閱讀計劃、正向品格培養活動、親子班組，以及提供功課輔導和活動予有特殊學習需要的基層學童。

聖雅各福群會限量版情人節玫瑰花特別加配比利時70%黑朱古力，讓每位收到的人都能感受甜蜜氣氛。（聖雅各福群會提供）

為募集更多資源，讓基層學童於疫情衝擊下，仍能得到足夠的學習物資及活動體驗機會，本年度聖雅各福群會情人節玫瑰義賣善款扣除成本後，將撥捐予助學改變未來服務，讓學童享有多元學習機會，獲得正規教育以外的培養，提升學童的自信心。

玫瑰花以天然樹葉製成，特別加以珍珠配襯，象徵重視所愛的人，讓他們得到幸福及被珍愛的感覺。玻璃樽內的卡片由聖雅各福群會啟藝學苑的復康會員黃可怡與設計師，一起利用植物素材拓印出不同圖案，加添深一層意義及溫暖。義賣更提供工作機會予復康人士，玫瑰花由聖雅各福群會賽馬會力行工場及伍威權彩虹工作室協作生產，進行組件及包裝等工序。另備有由聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心復康會員設計及製作的限量版玫瑰花，特別加配比利時70%黑朱古力，讓每位收到的人都能感受節日甜蜜氣氛。

義賣現正於線上進行，詳情可瀏覽義賣網頁或致電2831 3232。

有關聖雅各福群會助學改變未來服務詳情，歡迎瀏覽網站了解更多。

作者簡介：



聖雅各福群會是一間非牟利的多元化社會服務機構，由聖公會何明華會督及熱心人士於1949年創辦。福群會一向致力為社區內不同需要人士，提供高質素的綜合服務，協助其自助助人，從而建立一個融合、和諧的社會，至今在港九新界共有73個服務點，每年服務超過220萬人次。

