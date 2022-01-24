飲鮮榨果汁可代替食水果？台美女營養師解答：不適合正在減肥的人

想瘦身除了可以透過多運動外，也能藉由飲食來調整熱量的攝取。



台灣營養師張家榕指出，對於正在減肥的人來說，果汁並不是一個好選擇，並列出3大原因，導正大家對「果汁=健康」的觀念。

最後她也聲明，果汁沒有不能喝，只是需特別注意份量，否則吃進的卡路里、糖分恐會爆表。

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100%的果汁一定健康嗎？張家榕坦言「不一定」，水果榨成汁雖不至於變成垃圾食物，但是對於正在減重的人來說，可能較不適合，她也列出3大關鍵，強調喝果汁並不等同吃水果： 1.維他命C較快流失，果汁會讓接觸空氣的面積增加，進而讓維他命C加速氧化；2.喝的量容易失控，導致攝取過多的熱量和糖分；3.果汁GI值高，血糖容易飆升。

張家榕也教3招，告訴大家如何保留鮮榨果汁營養以及讓血糖波動平穩： 1.新鮮喝，勿放太久；2.加入蔬菜變蔬果汁：像是加入白木耳，降低糖份，也能增加纖維攝取；3.不要過濾渣渣：能吃到天然質化素和纖維。最後，張家榕提醒，果汁可以喝，只是如果沒注意份量，一杯純果汁下肚，熱量糖份就有可能會爆表。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】