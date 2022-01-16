2022年4大護膚流行趨勢！無水、發酵美容與關注健康環保有關係

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

過去兩年全球經濟和人們的生活習慣也有翻天覆地的轉變，當然也會影響到美容護膚產品的潮流趨勢。比起過往只着重妝感效果，更多人開始關注產品對健康和環境的影響，讓我們一同看看2022年4大護膚流行趨勢吧！



更多消費者開始關注產品對健康和環境的影響，因此影響到美容護膚產品的潮流趨勢。（示意圖／GettyImages）

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1. 無水美容 Waterless Beauty

無水美容 （Waterless Beauty） 概念成為近年的美容趨勢，意指美容產品都不會加入「水」這種成份。無水美容方式多樣，例如潔面膏，固體香膏和洗髮皂等。根據西方國家研究顯示，隨着全球人口上升，至2025年世界上三分之二的人口將會面臨水資源缺乏問題，因而加速美容業增加對無水產品的需求。美妝界龍頭品牌 L‘OREAL 更率先承諾會將其產品中的水用量減少三分之二。

無水美容 （Waterless Beauty） 概念成為近年的美容趨勢，意指美容產品都不會加入「水」這種成份。（示意圖／GettyImages）

2. 延續性包裝 Sustainable Packaging

你有否計算過，你曾用過多少罐大大小小的塑膠或玻璃瓶的化妝品和護膚品嗎？空瓶後再丟掉，有多少會被真正回收呢？隨着人們對環保的意識提升，他們會傾向光顧實踐可持續環保的店家，為地球作出一些貢獻。為此，不同品牌都會從可持續包裝入手，除了改變包裝設計的原料令其可被回收 （Replace） 和減少包裝使用量 （Reduce） 外，他們更開始採用「補充」（Reimagine） 的形式來增加包裝物料的延續性。美容品牌 The Body Shop 分別在英國倫敦和美國溫哥華門市提供直接補充產品的服務。顧客可以拿已用完的空瓶罐來到門市「續杯」，或在「補充站」自行補充。這個方式不但可以減少不必要的浪費，還可以減少碳足跡，實現包裝可持續的概念。

近年不同品牌都會從可持續包裝入手，除了改變包裝設計的原料令其可被回收和減少包裝使用量外，他們更開始採用「補充」的形式來增加包裝物料的延續性。（示意圖／GettyImages）

3. 純淨保養 Clean Beauty

人們普遍會認為產品成份愈多，價錢愈貴，效果就愈好，其實不然。許多被吹捧的專櫃化妝品和護膚品都添加了有害物質成份，不但加重肌膚負擔，更會導致皮膚變差和敏感。除此之外，產品更沒有提供全部成份，因此顧客也無法完全了解產品是否適合自己的膚質。

正因為如此，近年來小眾品牌慢慢崛起，提倡「純淨保養」（Clean Beauty），提供無添加有害物質成份、高資訊透明度和成份純粹而有效的產品給顧客，強調讓肌膚得到最純淨的呵護，深受人們喜愛和歡迎，獲得不少YouTubers 和 KOLs 的大力推薦。隨着消費者意識的改變，專櫃品牌都開始重視「純淨」理念，美妝界龍頭資生堂更以8.45億美元（約65.9億港元）高價收購無毒美妝品牌 ——Drunk Elephant！

小眾品牌慢慢崛起，提倡「純淨保養」（Clean Beauty），提供無添加有害物質成份、高資訊透明度和成份純粹而有效的產品給顧客。（示意圖／GettyImages）

4. 發酵美容 Fermented Beauty

日常護膚品清潔肌膚表面的功能已經滿足不了顧客需要，他們更希望產品能夠改變肌膚根底狀況，從而擁有由內而外好氣色，在這個渴求的推動下，發酵美容產品漸漸興起。酵素類產品通過發酵過程釋放「酶」來分解分子，增加產品的滲透力和效力。除此之外，發酵過程還能夠催生有益細菌的生長，例如乳酸、有機酸和醋酸，作為天然的防腐劑。這些酸性不但有助抗衰老，更能有效抵抗炎症和減低刺激性，讓肌膚變得柔軟有彈性。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）