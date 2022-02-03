幽默大師2014｜劣食界煮食KOL驚爆復出　橙肉+香腸做肉醬再戰江湖

「幽默大師2014」是高登討論區（不是連登討論區）的著名網民，以在網上分享自製令人望而生畏的劣食而聞名於網絡界。幽默大師經常以水果入饌，但配合的食材風馬牛不相及，成品賣相充滿超現實違和感，經典作品包括「香橙腸仔扒」、「消暑肉醬意粉」、「夏威夷風情香酥班球」等等，每次獲得一眾網民熱烈追捧，追求「眼球先食、味蕾唔使食」的刺激感，令人忍不住「一邊鬧一邊睇」，而幽默大師強調，自己從不會浪費食物，會吃光所有製成品。2017年底，幽默大師突然消聲匿跡，令其暗黑料理粉絲望穿秋水，至近日他突然再度活躍並開設IG戶口公開新作，令網民為之哄動！



幽默大師日前突然在facebook專頁上發文，引起網民哄動！（facebook專頁「幽默大師2014」圖片）

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幽默大師昨日（2日）突然在facebook專頁「幽默大師2014」上發文分享當年的劣食圖片，又分享自己新開設的IG帳戶連結，旋即引起網民熱烈討論。不少網民都感動地指「大師強勢回歸」、「終於返嚟」、「大師，我好掛住你」。幽默大師更在今日（3日）下午上載新食譜—〈豉汁肉醬蒸橙〉，將橙肉及廚師腸打成肉醬，再以豆豉及黑椒調味，然後蒸10分鐘，他亦自讚「肉醬食落好fresh，好juice」、「質地幼滑，吞落喉嚨好舒服」。雖然成品令人難以下嚥，但網民看到新食譜後卻留言大讚，「冇見多年，大師功力不減」、「料理界天花板！大師終於回歸」、「超過人類想像的作品」。

幽默大師上載最新的食譜—〈豉汁肉醬蒸橙〉。（facebook專頁「幽默大師2014」圖片）

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幽默大師自何時起成名已經無從稽考，但主要活躍時間約為2015至2017年尾。他經常都會在高登討論區上發文，分享自己的食譜及煮食創作，他的帖文通常都會有以下特點，而且貫徹始終，令網民「一邊鬧一邊睇」：

水果入饌—主要使用香橙，其他水果如荔枝、車厘子、士多啤梨等等亦曾出現

必備廚師腸—絕大部分食譜都會用上廚師腸，頻密程度猶如有代言一樣

食材配搭—風馬牛不相及，一般人都不會想到的瘋狂配搭

煮食方法—像是勉強把食物湊合在一起，完全是味覺的衝擊

成品照片風格—其成品照片都會有大量後製加上的心心包圍食物，可以說是少女風

食評—強調食物「吞落喉嚨好舒服」，通常都對自己的作品讚不絕口



以下為部分幽默大師的作品 ▼ ▼ ▼

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雖然幽默大師出品被網民形容為「狗也不吃」，但亦因為他一直堅持自己的風格煮食，並用不斷在網上分享，反而吸引大批網民追捧，時刻留意其最新帖文。曾有網民質疑，幽默大師只是在玩食物，但他回應指自己會將所有食物吃光，不會造成浪費。直至2017年尾，他突然沒有再作更新，令不少網民都感到失落，是次再度出山令人感到意外之餘，似乎也成為疫情中的一點歡樂。

同場加映：暗黑料理圖鑑！