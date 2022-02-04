18歲日本美女真實身份竟是「他」！井手上漠突爆紅獲讚靚過真女人

日本雜誌《Junon》每年都會舉辦美男子選拔「JUNON SUPER BOY」，最近有一名美少男長相甜美，因此獲得超高人氣，也一度引發網友熱議！



這名18歲的美少男名叫井手上漠，由於他擁有甜美少女般的外表，因此在這次的「JUNON SUPER BOY」美少男選拔中引發熱議。有許多網友更搜出他的社群帳號，只見他平時就連自拍的動作也相當可愛，有日本綜藝節目為此貼身採訪他日常生活。據悉，自從他參賽後，已有近20家經紀公司找上門，替他規劃往後的演藝生涯，更成為許多綜藝節目邀請的熱門名單。

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井手上漠表示，從小外貌就與一般男生不一樣，而自己的行為舉止也比女生更女生，因此朋友大多是女生。有趣的是，他還曾曝光一張與姐姐的合照，照片中兩人看起來就像是姊妹，完全感覺不出來是男生。

井手上漠與姐姐的合照曝光，引發熱議。（IG@baaaakuuuu）

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