日本國民寫真偶像選舉大混戰　8噴血美少女搶次世代水着女王寶座

為了在社群網站時代中，挖掘出次世代的寫真偶像，日本在去年11月展開了「國民寫真偶像競選」活動。



日本媒體「NEWポストセブン」報道，在激烈的競爭中，最後共選出8位決賽成員。

這些顏質身材都是頂尖的下一個網紅們，將在1月16日之前，決定誰究竟會是最後的贏家。

「國民寫真偶像競選」決賽八位成員（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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8名決賽佳麗個人簡介

1. 成海春花／生日3月23日，出身自靜岡縣。身高158公分，三圍B96（E罩杯）、W60、H93。興趣是玩線上遊戲、旅行。2. 後藤hinano／生日1999年5月31日、出身自三重縣。身高168公分，三圍B85（D罩杯）、W59、H91。興趣是看書及看跑車。3. 蒼野杏／生日1998年7月28日，出身自神奈川縣。身高165公分，三圍B89（H罩杯）、W59、H88。興趣是吃超辣的食物、看漫畫、存錢跟賽馬。4. 桃saya／生日1996年1月4日，出身自福岡縣。身高163公分，三圍B88（G罩杯）、W56、H90。興趣是看格鬥比賽及三溫暖。

5. 仲村mahiro／生日1995年2月2日，出身自大阪府。身高158公分，三圍B78（B罩杯）、W58、H84。興趣是四處品茶及看電影。6. 今田希／生日1996年8月21日，出身自愛知縣。身高167公分，三圍B89（E罩杯）、W63、H88。興趣是釣魚及打麻將。7. 能守由逢／生日2000年11月13日，出身自埼玉縣。身高158公分，三圍B83（G罩杯）、W57、H83。興趣是吃烏龍麵。8. 椚maika／生日6月22日，出身自東京都。身高157公分，三圍B84（D罩杯）、W63、H94。興趣是歌曲和想有趣的梗。

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