秋田美人靚絕全日本？據說曾混入呢個民族基因　盤點10大代表女神

在日本娛樂圈，因為很多美女演員來自秋田縣，所以有「秋田美人」的叫法，其中最有名的就是佐佐木希。這位曾經被讚為日本第一的美女演員，是秋田縣多年的代言人。



日本秋田縣位於日本西北部，面對日本海，由於地處北方，日照時間短，但空氣濕度不算小，據說這裡的女性被曬的少，皮膚也很水嫩，美女比例據說全日本最高。談起日本秋田美女，日本人普遍的印象就是皮膚白皙。

秋田美女被稱為日本北方「雪國裡最艷麗的一道風景」，被稱為日本平安時代（中國唐朝）「小楊貴妃」的小野小町，就出生在秋田附近的湯澤市。日本古詩形容她是「肌如雪，頰如桃」，因為美麗，深得天皇寵幸，但是，小町實在思家心切，6年後辭別天皇，返回秋田故鄉。除了氣候外，據說秋田美女之所以美，還因為混入了俄羅斯的基因，可能古時和俄羅斯比較近。另外當地的美女特別愛泡當地的美人湯，久而久之，皮膚滑嫩白皙。

除了外表美，據說秋田美女的個性也是大剌剌，凡事不記在心上，煩惱少，人們抗壓性好，夫妻性生活和諧滿意度據說在日本拔得頭籌。

今天我們來盤點一下日本演藝圈的10位「秋田美人」（排名不分先後順序）▼▼▼

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日本三大寶，溫泉，日本酒，秋田美人，目前你體驗了幾樣？

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