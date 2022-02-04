汪明荃新年聚會多MIRROR三子都拜年　網民數人頭　質疑未以身作則

汪明荃（阿姐）經常玩IG，最近分享過年和多名藝人及前輩拜年的照片，包括TVB藝人、Mirror三子Jer、Edan及Anson Lo上門，及到粵劇名伶白雪仙家拜年等。雖然阿姐上傳照片向一班網友分享過年喜慶氣氛，惟有不少網民留意到單從IG「數人頭」，阿姐數日內最少接觸了20至30人。有網民認為，阿姐在圈內德高望重，多人想拜年無可厚非，但指雖然阿姐和家英哥去年已完成接種科興疫苗，仍應保護好自己，擔心「可能會有阿姐疫情群組出現」。

亦有網民表示，阿姐身兼政協、特首選委等要職，更有人提到阿姐疫情初期曾為衛生防護中心拍宣傳片，質疑她未響應政府防疫呼籲，未以身作則支持政府防疫措施，「實在唔應該咁多人聚集」。



汪明荃（阿姐）在IG分享拜年照片，有Mirror三子Jer、Edan及Anson Lo、TVB藝人余德丞、羅天宇等，但有網民質疑她貴為選委未以身作則支持政府防疫呼籲。（「wang_liza」IG圖片）

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汪阿姐常在IG分享與羅家英（家英哥）的生活日常，初一至初三分享多張拜年照片，初一已有多人拜年，包括TVB藝人丁子朗、余德丞及羅天宇等。初二節目亦豐富，阿姐到多位長輩家拜年，「先去張太詩姐家，並且在她府上食開年飯，非常豐富，18人，20個餸」，及後和家英哥及契女沛妍去粵劇名伶白雪仙（仙姐）家中拜年，現場還有姜大衛、太太李琳琳、鄧光榮太太等，傍晚再到梁素琴家中拜年，晚上再和粵劇界朋友拜年，很有新年氣氛。

初三赤口，Mirror三子Jer、Edan及Anson Lo到阿姐及家英哥的家中拜年，同場還有陳宇琛及其妻子，再引起熱議。過年氣氛濃重。

阿姐拜年照引起網民熱論，有網民指出，阿姐在圈內德高望重，朋友圈廣亦受後輩敬重，多人想拜年也無可厚非，只是禮貌上新年互相祝賀，但提到雖然阿姐和家英哥去年已完成接種科興疫苗，仍應保護好自己，擔心「可能會有阿姐疫情群組出現」。亦有網民表示，「疫情咁樣，實在唔應該咁多人聚集」。

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也有網民認為，政府現時呼籲市民避免拜年跨家庭聚會，而阿姐有多項重要公職，包括體育、演藝、文化、出版界選委等，「做人大（代表）仲要不停搞拜年聚會」，卻未有帶頭響應政府呼籲，「跨家庭聚會呀，可免則免啦」、「拜年、唔戴口罩、超過4人聚會」，更有網民批評，「政府呼籲唔好聚集，齊心抗疫，呢班人真自私」。

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另有網民指出，疫情初期阿姐曾為衛生防護中心拍宣傳片，質疑她新年期間未有以身作則。

（綜合）

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