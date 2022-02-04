長假後恐現拜年群組　網民分享沙田新城市冷清「奇景」：車龍清零

本港第五波新冠肺炎疫情持續擴散，消息指截至昨晚（3日）11時，本港一共新增207宗確診個案，當中包括多宗源頭不明個案，當局恐新春長假後出現「拜年群組」，各區多棟大廈被納入強制檢測範圍，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會多次呼籲市民避免跨家庭聚會。

因沙田多個地方污水檢測呈陽性，政府前日（2日）將新城市廣場一帶納強檢公告，1月20日後曾到新城市都要強檢，大批沙田居民受到影響。有網民在facebook分享「奇景」，只見在爆疫陰霾下的新城市廣場人流冷清，平時排隊入停車場泊車的長長車龍消失，有留言笑言今次真正做到「車龍清零」。



有網民在facebook分享「奇景」，只見在爆疫陰霾下的新城市廣場人流冷清，平時排隊泊車的長長車龍消失。（FB「馬路的事討論區」圖片）

政府前日公布，於沙田區多個地方檢測到污水呈陽性結果，因而將沙田共15個地方被納內強制檢測公告，曾於1月20日後到過此類地方超過1小時的市民均須接受檢測，包括沙田新城市廣場、希爾頓中心、偉華中心、沙田中心等屋苑。

強檢消息一出，一向人流擠擁的新城市廣場變得疏落，大家似乎都避免前往，有網民facebook群組「馬路的事討論區」分享多張照片，顯示昨日（3日）年初三新城市廣場三期停車場外，並無車輛排隊泊車，甚至剩餘十多個空車位，跟平時公眾假期大排長龍的情況分別很大，甚至被網民稱為「奇景」，但同時大讚防疫意識高，「最緊要安全」。

有網民在facebook分享「奇景」，只見在爆疫陰霾下的新城市廣場人流冷清，平時排隊泊車的長長車龍消失。（FB「馬路的事討論區」圖片）

有路過的居民指出新城市廣場內很少人逛街購物，人流僅如平日一樣，完全不像公眾假期的情況，有網民亦指前日停車場還大排長龍，「差一日完全兩回事」、「前兩日仲喺一田迫緊行街個班人，你諗住而家閉關就無事？」。有留言就笑言因人流「去晒檢測」，到區內檢測站就會見到長長人龍，「車龍終於清零，仲唔係動態清零」、「周圍都話有污水樣本，路路暢通，爽」。

最新強制檢測名單＋期限（2月4日凌晨公布）：

+ 6

2月3日凌晨公布，多68個處所上榜▼▼▼