呂秋遠新年10大求生指引：懶得就懶　親戚別裝熟　尷尬問題咁應對

文：呂秋遠 台灣律師

事實上，過年對於某些人來說，是一種奇特的假日，因為必須得要在群體要求中，做些自己不見得願意的事情。所以，為了讓某些人可以順利的活到大年初六，我們來看看如何虎口餘生。



過年被親戚問奇怪問題是必不可少的拜年環節。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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1.不要逼孩子叫誰，沒叫不代表沒禮貌。

看到會叫的只有蟑螂好嗎？平常沒見過，所以孩子不認識誰，這是很正常的。也請不要在提示稱謂以後，要求孩子一定要叫。孩子會害怕、害羞都很應該，不然小孩下次見到陌生人就叫哥哥，你受得了嗎？

2.不要問奇怪的問題，聊天言不及義就好。

「要結婚沒」「何時生小孩」「年終發多少」「找到工作沒」「下一胎準備沒」「孩子考得如何」「老婆怎麼沒一起回來」「老公最近有升官嗎」等等，族繁不及備載的問題，通通不要問。簡單來說，就是「涉及別人隱私」的問題，放在心裡就好。

如果真的不小心問了，別評論也別認真，因為他的答案不一定是真的，絕大多數都是敷衍你而已。

3.親戚之間不要裝熟，大膽的微笑就好。不認識他，不是你的錯。

「我小時候有抱過你喔」，當我們遇到這樣的長輩，微笑就好。至於她說，我是你三叔公的二嬸婆，你還是微笑就好，一直笑，笑得她心裡發毛，這樣就可以了。

4.不要嫌人家紅包錢太少，那是心意，不是搶劫。

要包給小孩之前，所有大人請先協調，務必做到不盈不虧就好。至於包給老人家，請量力而為，紅包不是用來比賽面子的，畢竟不是七月半賽豬；紅包重點在於那個紅色信封的喜氣，不是裡面的四個小孩。真要計較，到銀行口搶比較實際，因為這都是不勞而獲的行為，只是差在搶銀行會被關而已。

家人不是提款機，賺的都是辛苦錢，謝謝。

呂秋遠教大家10招應對拜年時常出現的尷尬情況。（《愛回家之開心速遞》劇照）

5.過年就是吃、睡、放空，不要在意什麼「初一睡過中午，就會一整年懶惰」這種事，況且，一整年都很懶惰也是好事。

習俗聽聽就好，例如不要吃藥，會病一整年；初一不要洗頭，會得罪水神；打破碗盤要講歲歲平安，不然會倒楣之類的，這些都不要太迷信。這就只是個很長的假期而已，好好休息，這才是過年的目的。

6.煮飯不是誰的責任，不要搶著做，更不要逼著自己做。

平常生活已經很用力，過年請放輕鬆。有想法、有力氣，可以在甘願的範圍內，做點好菜給大家吃。如果沒力氣了，一堆人來家裡，就請他們每個人都準備一道菜，或是乾脆去外面吃飯。婆婆硬要你做，你就隨便做，請記得，逼死自己的都是自己，從來別人就難不倒你，因為擺爛就是王道。

7.不要到處串門子，不速之客其實很令人厭惡。

現在疫情嚴峻，如果不想隔離十四天，盡量不要到處亂跑。更不要在沒有事先討論的情況下，到別人家裡作客，這種事不是掃QR code、戴口罩、量體溫、噴酒精就可以處理的。

8.回老家超過三天就該走了，第四天以後，家人可能就會啟動碎念魔咒攻擊，到時候大家都尷尬。

三天，這是一般人的忍受期間。三天以後，就要各自安好，不然就會聽到爸媽開始問你，工作是不是順利、什麼時候要結婚、下一胎要不要生給他們玩。聽到他們開始挑剔我們，那就代表我們該滾了。適當的相聚有益健康、社交距離不僅應該存在於陌生人之間，也應該存在家人之間。

9.不過，你不尷尬，就輪到他尷尬了，所以倒也別太擔心。

不就是那句老話說的：「知恥近乎勇，無恥近乎神勇。」

10.過年只是長假而已，別覺得自己孤單。

最後，如果你是不想回家、不能回家或是只有一個人在家的那個人，請別覺得孤單。有愛，才是過年，沒愛，就是一段假期而已。讓自己在這幾天好好休息就好，你一點也不孤單，不然就發訊息來找我聊天啊！

畢竟，虎年要來了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）