乘客搭的士遺隨身袋　好心女司機九龍駛入元朗交還　網民大讚有愛

乘搭交通工具最怕就是遺下個人物品，一時不小心或會招致財物損失。有網民分享好人好事，指周日（6日）凌晨乘搭的士期間不慎遺下隨身袋，袋內放有個人信件。由於忘記的士車牌，樓主原本也以為「拎唔返」隨身袋，沒想到好心女司機昨日按信件上的地址，特意從九龍前往元朗交還，更拒絕收取報酬，令樓主大為感動，特意發文道謝。



有網民乘搭的士時不慎遺下隨身袋，獲好心女司機特意由九龍前往元朗交還，感到非常感動。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名失而復得的網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指周日凌晨（6日）乘搭市區的士前往屯門期間，不小心將黑色隨身袋留在車上。他指隨身袋內沒有貴重物品，但放有個人信件，由於上落車時沒有記下車牌，他對尋回隨身袋「打定輸數」，「原本都諗住拎唔返」。

樓主指，好心女司機竟按信件上的地址，特意「由九龍山長水遠入元朗」，親自交還其隨身袋。（《失憶24小時》劇照）

沒想到昨日下午約6時，樓主接獲媽媽通知，指好心女司機竟然按信件上的地址，特意「由九龍山長水遠入元朗，親自拎上我屋企畀我媽咪」。他續指，因司機交還隨身袋時自己仍未下班，對方亦沒有留下聯絡方法，故只好網上發文道謝，「喺度多謝紅的姨姨！好心一定有好報」。

帖文獲網民大讚有愛，有人建議樓主向好心司機提供車馬費，他回覆時表示媽媽願意提供報酬，但女司機拒絕收取，最終僅收下應節利市，「我阿媽話本來佢唔收，最後畀咗2封利市」。

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