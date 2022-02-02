車cam 直擊的士站隊頭司機見輪椅客即走　行家稱不齒、網民鬧爆

遇上行動不方便的人士，旁人應該盡量給予幫助！有的士司機在facebook群組上載車Cam短片，指在的士站排隊上客的時候，隊頭司機疑似因為看到輪椅乘客即開車走人，明言不齒該名行家的行為。不少網民亦留言直斥涉事司機折墮，沒有為他人設想，但亦有的士同業拆解，指該司機有可能是剛好接到其他預約，於是開車走人，並非存心拒載輪椅乘客。



有車Cam短片拍到位於的士站隊頭的的士遇到輪椅客人就開車離開。（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」短片截圖）

+ 1

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上載車Cam短片，從左下角的拍攝時間可見，當時為大年初一晚上8時15分，有網民認出地點是鑽石山龍幡苑附近的士站。從短片可見，當時有2名男子及1名坐在輪椅上的婆婆在的士站擬上車，其中1名男子走向隊頭的士的時候，的士卻突然開車離開，男子只能看着的士揚長而去。最後，拍到短片之的士則駛向站頭，樓主則在帖文上狠批行家「我祝你每次排到頭位都上輪椅／雞腳」。

有人質疑為何司機要拒載乘坐輪椅的客人，留言中有人表示客人如果需要乘坐輪椅，上下車時司機都會花上更多時候，因此寧願拒載。網民狠批司機拒載輪椅客行為不當，「年初一都要做埋呢啲X街嘢」、「善惡因果有報！如果未報，只因時辰未到」。

網民們都批評該名隊頭的士司機的行為，認為做法不恰當。（電視劇《降魔的》劇照）

不過亦有人表示，司機未必有人拒載，可能只是剛好接到1支「靚Order」，於是立即趕走接客，「如果唔想接輪椅客，唔會最後一秒先開走，最大機會係電話撳到支靚Order，即走去接客」、「佢係唔想做，睇倒後鏡一早踩油走咗啦，係條片個效果影到好似見到先走」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

同場加映：婆婆伴輪椅伯伯下車 的士大哥全程幫忙推上路 網民：司機的榜樣



婆婆伴輪椅伯伯下車 的士大哥全程幫忙推上路 網民：司機的榜樣