患腎病柴犬調景嶺走失　善心的士司機帶上車　網民祝願新年行大運

心愛的毛孩走失，寵物主人都必定很憂心，希望盡快尋回。在大年初一（1日）早上就有一隻患腎病的柴犬不慎在調景嶺街頭走失，狗主焦急萬分之際，有熱心的士司機於將軍澳街頭發現該隻柴犬，並將其帶上車，免其抵受寒冷，最終透過網絡的力量成功尋回狗主，一眾網民大讚及感謝的士司機，「謝謝你！好人新年行大運！」。
狗主朋友年初一於fb群組「浪浪及失狗專屬平台（香港）」發文代尋狗，她指出朋友飼養的5歲女柴犬不慎於調景嶺翠嶺峰附近走失，當時身上綁有一條黑色狗帶，另有一條粉紅色可調節長度的狗帶。她說，狗狗名叫「Mango」，性格膽小及患腎病，正進食處方腎臟狗糧，Mango走失後，朋友立即出動全家四處尋找。
其後，有的士司機發文表示，「開工」時在將軍澳街頭發現一隻走失的柴犬，因而將其帶上車。經網絡的力量，的士司機成功與狗主聯繫，證實為同一隻狗，最終將Mango交回狗主手中。
的士司機的善心引來大批網民大讚，「樓主今年會『柴』（財）源廣進的！」、「好人一生平安，祝你每日支支大旗」、「多謝你好心人，你今年一定行大運，賺到盤滿缽滿」、「虎年你肯定行好運」、「祝你新一年行運行到落腳趾尾呀！」。
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