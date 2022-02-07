確診激增至614宗！網民發文籲停工2周：畀時間人打針同做檢測！

新冠肺炎疫情愈趨嚴重，近兩日（5日及6日）的確診數字都突破300大關，今日（7日）更激增至614宗。有網民在討論區上發文，指現時疫情嚴重，政府應該公布停工，減低感染風險，又認為停工2周讓市民有時間打針及做檢測是好事，狠批「錢定人命重要？」，更希望可以搬到深圳「避疫」。有網民支持樓主說法，「其實迫車返工放工真係危險」，認為政府不應再拖拖拉拉，但亦有人反對，直斥「全球停頓好唔好？」。



有網民認為疫情嚴重，政府應該停工，減低傳播風險。（GettyImages）

疫情嚴峻多區有大量市民都需要強檢，早前九龍麗閣社區會堂就有近千市民排隊檢測 ▼ ▼ ▼



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樓主在香港討論區上發文，在標題已經點明「究竟幾時先肯停工呢？」。他在內文中提到，連日來的疫情都非常嚴峻，「而家日日幾百單」，同事們要在細小的辦公室內共處，「坐8個鐘，又要迫車」，質疑「返工就要搵命搏？」。

他又提到政府不斷要求市民打針及檢測，但不少公司仍然未實行5天工作周，「打完針咁鬼攰，第2日仲要返工，休息日都要排隊做檢測」。他最後認為，政府現時應該公布停工2周，「畀啲人打針或者檢測好過，錢定人命重要？」，又指「呢個政府……想去深圳住」。

有網民看過帖文表示，如果樓主想「停工」其實任何時候都可以，「梗係命重要啦，所以我都冇撈啦，轉咗份工喇，無理由下下都要等人停先識停」、「命重要，所以建議你辭咗份工，等疫情過咗先再搵過份工，錢係揾唔晒嘅」。另亦有人指，即使留在家中亦會遇上圍封強檢，認為停工意義不大。

沙田及屯門早前都有住宅需要圍封強檢 ▼ ▼ ▼



沙田新翠邨新月樓和新偉樓排放的污水樣本對病毒呈陽性，早前圍封強檢。（資料圖片／梁鵬威攝）

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帖文引來網民熱烈討論，但意見兩極，一派留言支持樓主，「迫車真係好危險，仲危險過喺Office」、「全港停幾日，搞掂病毒再開工，長痛不如短痛，政治家要有決斷力」、「長痛不如短痛，不要拖拖拉拉，盡快封城」。另一派留言則指停工封城等措施並不可行，「唔會，經濟大於一切」、「WFH咪得囉，大部份公司都做緊」、「全球停頓好唔好？」、「如果講停工係全香港喎，唔係某1、2個屋苑」、「如果要硬性停工，無嘢食丶無交通，可能連電視都無得睇，可以嗎？」、「香港大部分都係服務性行業，點WFH」。

（香港討論區）

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