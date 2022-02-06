大埔親戚想拜年　網民憂疫情嚴重提議電話祝賀　遭父母罵無人情味

疫下為何仍要堅持拜年？本港第五波疫情嚴峻，今日（5日）新增351宗確診個案，為爆疫以來新高，源頭不明個案遍佈全港多區，政府多次呼籲市民農曆新年期間避免進行跨家庭聚會。有網民於討論區發文表示，日前有名住大埔的親戚想到他家中拜年，但他眼見大埔出現多宗確診個案，擔心會染疫，因此向父母提議婉拒親戚上門，改為打電話拜年，卻「鬧到我豬頭咁，話我冇人情味」。



有網民於討論區發文表示，日前向父母提議婉拒親戚上門，改為打電話拜年，卻「鬧到我豬頭咁，話我冇人情味」。（《香港愛情故事》劇照）

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該名網民於香港討論區以「親戚住疫區，好唔想畀佢上門拜年」為題發文表示，有名住大埔的親戚早前告知他們會上門拜年，但他眼見大埔出現多宗確診個案，擔心親戚來拜年會傳染新冠病毒，「好唔安全」。

他向父母提議婉拒親戚上門，改為打電話拜年，卻「鬧到我豬頭咁，話我冇人情味」，其後他又提議叫親戚做病毒檢測，父母斥責「如果係咁，親戚都冇得做，唔可以計較咁多」。他感到不解，「呢個咩邏輯？啲老一輩咩思想？真係愈諗愈嬲！」。

其他網民紛紛向樓主提出各種建議，「咁唯有拜完年，樓主一家自己去做檢測」、「係我就人照嚟，自己就帶2個專業口罩」、「勸父母用WhatsApp視像拜年，大家都安全，否則要去竹篙灣檢疫或入醫院就慘啦！」、「講明怕咗佢哋」、「直接同佢講，就算佢嚟到都唔開門」。

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