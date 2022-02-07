吃朱古力能讓人感到幸福？　原來還可助提神調適心情及有這些好處

你喜歡吃朱古力嗎？研究證實，食用適量朱古力，可改善許多慢性健康問題。不僅如此，營養師指出，吃朱古力「真的會讓人感到幸福」，因裡面含有多巴胺和血清素2種成分，可幫助提神、調適心情。



Katy營養師在粉專哈哈營養指出，原始的可可豆帶有酸味和苦味，須經過發酵、乾燥、烘乾等步驟，研磨成膏狀後再加入糖定型。朱古力廠商會先將可可鹼化處理，降低其酸度及苦度後再行販賣。

營養師提供如何才能吃朱古力也能吃得健康的方法：

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Katy也提到，最原始的可可豆不僅沒有膽固醇，也沒有糖分，且含有黃烷醇（flavanol），可降低心血管疾病發生的風險。至於吃朱古力為何會感到幸福、又有提神效果？她表示，因朱古力含有多巴胺和血清素，血清素可幫助調適心情，讓人有開心、快樂的感覺；咖啡因則具興奮作用，能讓人心跳上升、肌肉收縮，幫助提神。但她也提醒，朱古力因含有咖啡因，若有失眠或是睡眠障礙者，下午3點後就要避免再吃朱古力，以免睡不著。

不過，市面上朱古力熱量大多很高，怎麼吃得健康也是門學問。食品技師張邦妮指出，當吃下越多香濃的朱古力時，無形中可能也吃下很多添加物、色素、香料及含有反式脂肪酸的「氫化植物油」，造成肥胖跟心血管的負擔。

張邦妮指出，氫化油卻會產生對人體有害的反式脂肪酸，攝取過多除了容易造成心血管疾病外，也可能罹患癌症、糖尿病等，應儘量減少攝取。另外，她也提到白朱古力並不是朱古力，只是奶粉、糖加上可可脂所創造出來的糖果。

張邦妮分享健康吃朱古力3招給大家參考

1. 優先選擇純朱古力且成分單純者，白朱古力是添加牛奶調製而成，而混合其他原料的朱古力則可能添加許多添加物，朱古力的原料其實很少，購買時要仔細看看成分標籤。

2. 可可脂的成分在20℃以上室溫容易融化，溶化後表面會形成白色霧狀物質，之後再冷藏或冷凍為固體，產品的風味及口感會改變，購買時要留意保藏的溫度是否過高。

3. 含奶粉、牛奶或內餡的朱古力產品，保存期限會縮短，購買時除了存放在陰涼處，應該盡速時用，避免長期保存。

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