港鐵周五起縮班等車要多1至2分鐘　網民批本末倒置：等人逼啲？

疫情嚴峻，截至今日（2月7日）中午，消息指本港已經有614宗確診及約300宗初步確診，食物及衞生局局長陳肇始更指會積極考慮再收緊社交距離措施，料明日（8日）公布。港鐵則於下午宣布，本周五起調整部份鐵路綫晚上8時後的列車服務，大部份乘客候車時間會延長1至2分鐘。消息一出引來網民關注，有網民支持港鐵做法，但亦有不少網民質疑港鐵本末倒置，令人流更集中難防疫，「又逼過」、「唔係應該加班疏導人流咩？」、「方便大家逼多少少」

另外，有網民在討論區上發文建議，公共交通工具如港鐵及巴士應該提早完結每日服務時間，以減少人流，但留言大多反駁指做法勢必影響上夜班的人，樓主不應活在自己的世界之中。



有網民建議疫情下公共交通工具應提早收車。（資料圖片）

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根據港鐵公布，在檢視乘客需求、承載力、乘車舒適度、人手和能源消耗等因素後，決定作出調整，屆時荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫、東涌綫及屯馬綫每晚8時後，將維持約每5至9分鐘一班車；將軍澳綫北角至寶琳站及調景嶺至康城站，會於星期五及星期六晚上8時後，分別維持約每6及12分鐘一班車，其餘日子服務維持不變，港鐵會密切留意情況，因應實際需求適時調整服務。

另外，有網民在親子王國討論區上發文，指「地鐵巴士應提前收車」，即提早開出每日的尾班車，他認為應該「8點收車」，後來更在留言中提到，要將餐廳停止堂食的時間提早，「限制4點收市」。

帖文引來網民熱烈回應，但一面倒批評樓主建議不切實際，「呢個建議好離地」。留言提到，不少市民都需要上夜班，晚上8時收車影響嚴重，「好多人8點都未收工」、「唔係全部市民都可以WFH，有好多人要輪班㗎」、「返夜嘅人點算？」、「無得WFH兼返夜班嘅前線員工點安排？」、「咪玩啦，你估個世界淨係跟你生活時鐘咩？大把人返夜」。

有網民建議疫情下公共交通工具應提早收車。（資料圖片）

網民們更表示，現時公共交通工具反而應該加班，減輕繁忙時間人流密集的情況，「加班至啱，逼埋一齊咪仲衰」、「無晚市後，8點後已經好小人搭車，繁忙時間再加車就差唔多」。留言亦提到不少市民仍然有在家中聚會，「呼籲市民自律仲好，而家無晚市，其實到晚上街都少咗好多人，（因為）啲人喺屋企聚餐」。

（親子王國討論區）

同場加映：今日增614確診！多區爆疫想儲糧免外出？街市佬教你有乜可存1個月 ▼ ▼ ▼



1.蔬果篇

有楊屋道街市的生果檔檔主稱，水果基本上不可放1個月，看似擺得的橙亦不宜放多於一、兩星期，生果界中容易買到又最擺得的其實是柚，原個放1個月不成問題。不少市民誤以為厚皮的瓜類能放很久，但菜檔東主直言「1個月瓜都乾埋」，最多其實只可以放1星期。

有專賣菇類的菜檔店主稱，菇類存放無統一標準，大部分最多放1、2星期，但部分菇種，例如真姬菇一類較為耐放，可放雪櫃1個月。不過，這要視乎菇種到港時的新鮮程度，因為產品可能曾放在倉庫一段時間。他建議市民購買時可按壓菇身，如果非常軟身，代表已放了一段時間，但提醒如買來當存糧應先做功課有足夠認識，不然1、2星期內食用最好。

2.魚類、肉類篇

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海魚檔主指海魚要吃新鮮，不推薦當存糧。而價錢較親民的淡水鯇魚就是好選擇。有魚檔老闆表示，鯇魚放入冰箱冷藏絕對可放1個月，買回家時不用清洗，放入膠袋密封即可。另外，早已起骨的魚塊多款又易於「攝」入冰格，急凍貨容易買到又可以放很久，價錢上平起上來10元左右就有交易，很適合拿來當魚類存糧，不必餐餐豆豉鯪魚。

儲糧時冰箱的空間要計算準確，急凍雞翼雞扒佔的位置少是上佳選擇。凍肉公司店主稱放幾個月都沒問題，但注意買回家時，宜用保鮮袋分開裝，一包一次解凍食用，否則容易變壞。如市民擔心凍肉食用期限的問題，可到超市選購預先包裝好的凍肉，上面會有明確食用期限。

3.主糧、罐頭篇

主糧及罐頭存放時限遠遠比新鮮食物長，選購時應該先擔心會否吃到悶。雞蛋是許多家庭常備存糧，部分人誤以為放雪櫃可以放很久，但留意雞蛋包裝有食用期限。以往港人出現搶糧的情況，多數是去搶米，意粉、蕎麥麵之類較少成為目標，但都可以放一段時間。