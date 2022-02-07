蔬菜價格飆升！馬鞍山菜檔堅持不加價　街坊讚良心：一定會多幫襯

羅湖智選假日酒店疑曾有確診司機入住，逾百名中港司機須隔離檢疫，影響本港新鮮蔬菜水果供應，全港菜價飆升。當一眾家庭主婦為被迫買貴菜而煩惱時，有馬鞍山街坊指利安街市有菜檔貼出標示，堅持不加價，所有產品按正價發售，獲街坊網民大讚良心，更指日後會更多「幫襯」作為回報。



有馬鞍山街坊指利安街市有菜檔貼出標示，堅持不加價，所有產品按正價發售，獲網民大讚良心。（fb「馬鞍山之友」圖片）

有馬鞍山網民於facebook群組「馬鞍山之友」貼出2張相片，指利安街市內有良心菜檔。從其上載的相片可見，相關菜檔於檔口範圍貼出手寫告示，表示所有產品均以正價發售，強調「不加價！不跳價！」。相中又拍到菜檔的價錢牌，顯示大娃娃菜售價為20元2包，唐生菜及白菜仔則售13元一斤，似乎較貼近平日菜價。

相關菜檔於檔口範圍貼出手寫告示，表示所有產品均以正價發售，強調「不加價！不跳價！」。（fb「馬鞍山之友」圖片）

該區街坊看過帖文也紛紛讚好，大讚相中菜檔是區內良心，又認為東主深明營商之道，承諾日後會更多幫襯以作回報，「疫情之下，可以見到良心」、「其實做生意之道真係要咁，眼光放長遠啲，起碼真是畀人有好印象，勿急功近利，後生仔加油呀，將來一定會多啲幫襯」。

亦有街坊力撐相中菜檔，稱過往「幫襯」的經驗得知，菜檔由幾位年輕人經營，亦會定時捐出蔬菜予有需要長者，「幾個年青人，成個街市最有良心係佢」、「他們會捐菜給長者，非常有心的年青人」、「良心唔係度度有，要珍惜」。

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