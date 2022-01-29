新年送暖 ︳基隆茶餐廳派一人盆菜贈長者　網民讚：呢啲咪值個價

富貴YouTuber雪姨早前一段點評盆菜片，將深水埗基隆茶餐廳$128一人份盆菜，與其餘2間高級酒店價值數百元的盆菜比較，批評前者質素差而引爆公關災難，不少人都力撐基隆茶餐廳，又指該店經常向弱勢人士派飯，大罵雪姨「黑心」。基隆茶餐廳近日就製作了一人份盆茶派發予深水埗區長者送暖，讓他們都能歡度新年，網民都大讚良心食店，「你哋真係做得好好」。



基隆茶餐廳近日就製作了一人份盆茶派發予深水埗區長者送暖，讓他們都能歡度新年，（基隆茶餐廳FB）

基隆茶餐廳昨天（28日）凌晨在facebook專頁發文，指位於深水埗北河街分店，準備了歲晚「一人前盆菜」，並於本周三（26日）派發予區內長者。帖文還特別感謝善長贊助「一人前盆菜」，以及小食店「燒賣皇后」送贈賀歲年糕，還有善心公司老闆送贈日本雞蛋。

盆菜材料包括蝦、海參、鮑魚、雞、冬菇等。（基隆茶餐廳FB）

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從照片可見，茶餐廳門外的長枱上放有數十個用膠袋裝好的盆菜，另有大量盒裝糕點及多箱雞蛋，盆菜材料包括蝦、海參、鮑魚、雞、冬菇等。每名長者可拿取一份盆菜、一盒糕點及2袋雞蛋，有伯伯取過食品後高舉勝利手勢，難掩興奮的心情。

帖文獲近6000人讚好，網民紛紛留言感謝茶餐廳及其他捐贈者的善心，「香港地有心人有好多，佢哋一定會善有善報」、「多謝你哋一直以來對長者的關愛」，亦有人大讚盆菜好味得來「滿有人情味」，「呢啲就係值嗰個位啦，俾咗錢幫襯，佢會回饋社會」。

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