疫情｜菜價稍回落　茼蒿豆苗仍缺貨　菜販：香港都未試過咁

早前羅湖智選假日酒店疑曾有確診司機入住，逾百名司機須隔離檢疫，致大批供港蔬菜未能送抵香港。昨(7日)全港菜檔菜價急升後，荃灣楊屋道街市今(8日)菜芯價格稍微回落，但熱門菜類如茼蒿及豆苗則仍缺貨。



據觀察，今日菜販依然主打本地菜，菜芯由每斤21元至28元不等，但受歡迎的茼蒿和豆苗側未見蹤影，而豆胚價格維持左30元左右。菜販譚小姐表示尚未知道什麼時候能恢復正常供應，「我淨係賣菜架咋，呢啲(茼蒿和豆苗)我唔知啦，要問下運輸個邊。」她又稱昨晚的價錢未有下調，今天的價格下降了1至2元左右。而她自入行以來仍未遇過類似情況，「香港都未試過咁，今時唔同往日，而家都唔知聽日點，今日又話有600幾宗確診，所以都唔知之後會點。」

林小姐今日到街市選購蔬菜時表示昨日被迫「捱貴菜」，「琴日成家人諗住打邊爐，金菇菜、生菜都貴左好多，但係都冇辦法要照買。」黃小姐則稱雖然昨日菜心價格急升1倍，但蔬菜是三餐必須，為免影響健康，昨日仍然購入少量菜心。