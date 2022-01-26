葵涌邨連登仔確診Omicron　嘆比發燒感冒嚴重得多：喉嚨痛不欲生

【Omicron／症狀／確診】本港昨日（25日）新增124宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，93宗屬本地感染。不少人都相信Omicron重症機率較低，有些症狀亦跟流感或普通感冒相似，不過有住在葵涌邨、日前確診Omicron病毒的連登網民則發帖，講述其病癥及入院經歷，直言發病初期「真係人生最辛苦個幾日」，每次吞口水喉嚨都痛不欲生，晚上亦難入入睡。



該網民在連登討論區以「中咗omicorn，你問我答」為題發帖，指自己住在葵涌邨，20多歲，上周三（19日）開始發病，少少喉嚨痛，周五（21日）感到愈來愈嚴重，直到本周日（23日）接受強制檢測正式確診，並送往北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院），目前已有好轉。樓主懷疑是上周日（16日）乘搭巴士回家並在附近買飯時感染，「除此之外諗唔到，日日都係得返工放工」。同住家人亦被送往竹篙灣隔離檢疫，暫時檢測結果均為陰性。

葵涌邨部分大廈居民上周起被要求強制檢測。（資料圖片）

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他指病況比發燒感冒嚴重得多，「成身骨痛、發燒、頭痕、發冷、發熱、流鼻水、口乾、咳、肚瀉」，整個人非常疲倦，坐起來會感暈眩，「瞓極啲病癥仲重」，而且每次吞口水，喉嚨都感焯痛，難以入睡 ，「最慘係瞓覺，你吸氣呼氣伴隨住就會吞口水，一吞就痛到仆X，個人就醒晒」。

樓主表示雖然病癥與流感相似，但「好人好姐無啦啦做咩要flu（流感）幾日」，又指自己尚算後生且一直身體健康有運動，已接種2劑復必泰疫苗，但都辛苦病發了兩三日，「老人家個堆呢？ 可能中完之後太辛苦真係拜拜」，因此不能掉以輕心，認為「just a flu（只是流感）」這說法毫不實際，「如果個個都唔戴口罩，唔做足衛生爆到仆X，醫院個班（醫護）實頂唔順」。

對於Omicron可以當成流感或普通感冒的說法，專門整理新冠肺炎症狀的英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），列出Omicron最常見的5大症狀，包括流鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛，還發現每4人就有1人出現「腦霧（Brain Fog）」，屬認知功能障礙，症狀如失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等，可能損害日後工作能力和日常自理能力，嚴重更可能變成「失智症」。

美國芝加哥公共衛生局亦指出，喉嚨痛是預判確診Omicron的最常見症狀，假若在篩查前已出現，就要提高警覺，因為可能已經感染。

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原文：Omicron症狀較輕不用怕？新數據揭一常見嚴重後遺：或失工作能力

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原文：英國ZOE研究指染Omicron和以往確診者有這些分別 一半患者無典型症狀