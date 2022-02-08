黃夏蕙批快速測試盒炒貴一倍　生產商一句回應獲網民激讚：好公關

【快速測試套裝使用方法／價錢／全民檢測／Omicron／Delta】本港新冠肺炎疫情大爆發，政府連日宣傳用快速測試套裝自我檢測是否染疫，不過藝人黃夏蕙（夏蕙姨）於Facebook發文指，新冠病毒快速測試盒昨日（2月7日）炒貴超過一倍至280元一盒，「唔該香港特別行政區領導，出嚟畀個交代我哋呢班老百姓」。

特區政府暫未有回應，然而黃夏蕙的帖文卻引來檢測承辦商相達生物科技生產「INDICAID」留言，其中1句回應更獲網民激讚：「呢啲咪關公囉！」



藝人黃夏蕙（夏蕙姨）於Facebook發文指，新冠病毒快速測試盒昨日（2月7日）炒貴超過一倍至280元一盒。（資料圖片）

黃夏蕙昨日（2月7日）下午在Facebook發文，指出新冠病毒快速測試盒已被炒貴，情況猶如疫情初期口罩缺貨價格急升，「前幾日買$120一盒，今日（2月7日）全線無貨！有貨嗰啲賣$280一盒！搞乜鬼呀！」。她期望特首林鄭月娥盡快解決問題，令老百姓有信心渡過難關，「唔該香港特別行政區領導，出嚟畀個交代我哋呢班老百姓……可唔可以搵一次為香港老百姓做好準備，唔好每次都係臨渴掘井，令到我哋心慌慌咁過2022年呢」。

黃夏蕙昨日（2月7日）下午在Facebook發文，指出新冠病毒快速測試盒已被炒貴。（黃夏蕙Facebook）

黃夏蕙的帖文暫未獲政府回應，但引來檢測承辦商相達生物科技生產「INDICAID」昨晚（2月7日）留言，指其官方網店及中環門市仍有小量存貨，並承諾下一批貨到達之前繼續以正價120元發售快速測試盒，「希望可以幫到更多想要自主檢測的市民，共同抗疫」，又稱如市民發現其他地方有炒賣行為，「歡迎同我哋舉報」。

黃夏蕙乘勢追問「INDICAID」會否考慮捐部份產品予經濟有困難市民，「INDICAID」則強調關注弱勢社群共同抗疫，以往曾捐快速測試套裝予多間安老及殘疾院舍，又稱今日（2月8日）會聯繫黃夏蕙經理人，看看是否有機會合作。

「INDICAID」回應獲網民激讚，「呢啲咪關公囉！畀個讚你」，但亦有網民感嘆，「$120係原廠正價，如果個個禮拜都做都幾貴」。

快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。