抽中$288開工利市　同事起哄要求請食飯　港女呻煩：食飯糰都唔夠

農曆新年過後，打工仔也漸漸返回工作崗位，不少企業也會向員工派發開工利市取其好意頭。有年輕打工仔近日發文，指上司以抽獎形式派發開工利市，而她幸運抽到唯一一封288元大利市，同事們見狀即起哄要她請食飯，卻令她感到非常煩厭。她直言其利市金額僅多其他人百多元，「請食飯糰都隨時唔夠」，認為同事們不斷提起利市的事非常虛偽又市儈。



有打工仔指今年幸運抽到288元開工大利市，卻遭同事不斷要求請食飯，感到非常煩厭。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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「新年流流就逼人嬲嘅真係！」該名打工仔早前於Dcard討論區發文，指今年上司希望以特別方式派發開工利市，「話搞個小小gimmick（噱頭）用抽嘅，1封$288，其他$100」。幸運的她剛好抽到唯一一封288元大利市，沒料卻是煩惱的開始，「開心咗3秒嘅，但之後就煩惱咗兩日」。

她指同事們得知她獲得大利市後便即時起哄，「見我嗰封大封啲，就係咁瘋狂、不斷、三百六十度、無定向喪心病狂叫我請食飯」，上班2日內不斷「提醒」，令她感到非常煩厭，「呢兩日見到我第一句就係『幾時請食飯啊』，喺pantry（茶水間）講，經過我個位又講，廁所見到我再講，煩唔煩」。

樓主指同事們得知她獲得大利市後便即時起哄，上班2日內不斷「提醒」她請食飯，令她感到非常煩厭（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主直言，明白抽中大利市的確比其他同事幸運，但認為金額相差不遠，請食飯的要求太過分，「大佬，我明的確係比你哋得到嘅多少少，但係多嗰$188港紙點樣請你哋食飯？唔通請你食飯糰咩？隨時都唔夠」。

她又認為，同事們平日與她交流不多，即使抽中大利市也不願將錢花於他們身上，「我袋到多啲都拎去孝敬老竇同娘親，報答養育之恩啦！點會請你哋呢班平時嘢都唔多講兩句，多$188就同我扮晒熟嘅、搭晒膊頭嘅人呢」。

有網民認為樓主的同事不斷提及請食飯是貪心的表現，亦有人稱同事或只是開玩笑，認為樓主毋須過分上心。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為樓主的同事不斷提及請食飯是貪心的表現，「$188自己食三、四次午市套餐都冇咗啦，請乜嘢食飯？間中講就講下笑，成日係咁提住真係好肉酸」、「我覺得呢啲笑講一兩次已經夠」。

亦有人稱同事或只是開玩笑，認為樓主毋須過分上心，「可能佢哋對你嘅印象就係抽到大利市，與其say聲hi或者唔出聲，講下笑刷下存在感啩」、「買下零食or台式嘢飲大家happy share，唔諗打關係，大家開開心心都好」。

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