8歲表弟拜年擅自入房　扮睇相實偷利市錢　港女踢爆最後咁解決

拜年最怕遇上「破壞王」，但有港女卻遇上比破壞王更高等級的小孩！她早前於討論區發文，指親友上門拜年期間，8歲的表弟擅自入房，藉詞稱想觀看她放於房內的相片，實則卻是偷走她的利市錢。她指發現事件時親友已經離開，但後來照樣向爸爸及姑丈投訴，最終家人稱會教訓及懲罰表弟的偷竊行為，並轉帳現金予她作為補償。



有網民於討論區發文，指8歲表弟拜年期間，在其房間偷去所有利市錢，最終家人代為道歉及賠償。（《超能老豆》劇照）

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該名港女於Dcard討論區以「俾個8歲嘅表弟偷晒啲利市」為題發文，指大年初一（1日）姑媽一家到其家中拜年，對方到達其家時，她正在洗手間洗澡，出來便獲告知8歲表弟已進入她的房間，「其實我聽完都躁躁哋，有咩可能放佢入我間房？不過算，新年流流唔想話人」。

樓主甫進房便問表弟在做甚麼，對方指正在看她貼於牆上的朋友合照，她未有多想便叫表弟到客廳向長輩拜年。直至親友全部離開，她才發現放於抽屜內的利市竟被全部打開，「一打開櫃桶發現啲利市封打開晒，入面係吉嘅」。由於全日只有表弟曾進入房間，她回想後便鎖定「偷竊嫌疑犯」，「我啲利市不嬲收完就擺返入間房嘅櫃桶到，都唔會特別鎖房門」。

樓主向爸爸向姑丈反映事件，對方代表弟向她道歉，並提供1300元作為賠償。（《超能老豆》劇照）

她直言並非介意失去利市錢，但對年紀小小的表弟做出偷竊行為感到驚訝，「我都冇特別為意啲利市，一嚟大個咗唔太在意利市錢，二嚟冇諗過個細路會偷」。事後她向爸爸及姑丈反映，對方得知後即代兒子道歉，「佢哋話有話咗佢同罰咗佢，不過都唔知真定假」，姑丈亦轉帳了1300元給她作為補償，「其實我都唔知實際金額幾多，因為啲利市我冇開過，所以都係佢哋話幾多就幾多」。

帖文引來網民討論，不少人認為表弟年僅8歲便嘗試偷竊行為嚴重，家人需負最大責任，「唔可以畀佢覺得冇嘢，第時再偷一定冇情講」、「如果1個小朋友做錯嘢，道歉肯定要，另外最重要係要教識佢，佢嘅行為係唔啱，咁樣佢先至唔會再做」、「小朋友可能唔係成日掂錢呀，對錢銀冇咩觀念，如果你表弟知道錢銀觀念都仲偷就要好好咁教返，同埋講返偷嘢係犯法嘅，話畀佢知嚴重性」。

（Dcard討論區）

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