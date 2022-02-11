30歲人夫遭控制狂阿媽裝定位App　關追蹤即接電話：怎麼沒回家？

情侶之間互不信任，或會偷偷在對方手機安裝定位App，隨時追蹤另一半的動態，惟近日1名台灣新抱在網上發文，指奶奶控制慾非常強，甚至在樓主30多歲丈夫的手機安裝定位程式。早前樓主一家人出遊，丈夫將定位關掉，未料很快就接到奶奶來電，問道「怎麼在超商待那麼久沒回家？」，讓樓主大驚，擔心日後搬離奶奶家時，情況會變本加厲。



台灣1名新抱在討論區發文，表示其30多歲丈夫的手機被奶奶安裝了定位App。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

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該名新抱在Dcard討論區發文，表示與丈夫結婚約1年，本來對奶奶的印象很好，也認為對方很保護兒子，2人剛開始交往時，奶奶已經常致電關心兒子的行蹤。直至最近與丈夫及兒子出遊，樓主使用丈夫手機時，才發現安裝了定位App，並從丈夫口中得知原來是奶奶安裝。

樓主聽後大嚇一跳，「你也30幾歲了，應該可以不用這樣吧！我是你老婆也不會想知道你的定位，我覺得這個是一個信任跟尊重，這樣是不是有點超過了」。丈夫後來將定位關掉並回家，奶奶很快就打電話給他，問「怎麼在超商待那麼久沒回家？」，又質疑為何要關掉定位功能，追問新抱的位置等。

在某次出遊，丈夫將手機定位關掉，不料立即收到奶奶電話，追問他們的行蹤。（示意圖 / Henry Perks / unsplash）

樓主在旁聽到奶奶與丈夫的對話，忍不住直言「你可以讓你媽媽管你的行蹤，我的可以不用列入」，而丈夫也坦言母親是「控制狂」。由於樓主一家目前仍住在奶奶家，到處都有閉路電視鏡頭，樓主擔心日後搬出去，奶奶或會要求在他們家安裝鏡頭。

不少網民亦批評樓主奶奶的做法，留言指「是當寵物養哦？」、「沒裝，她大概也是照三餐打電話查勤吧！」、「好可怕，都已經30了，控制欲還那麼強」、「把妳老公當作失智老人嗎？」。不過，部份網民則表示理解，認為奶奶可能只是擔心兒子安全，「如果是母子互相裝定位還好，整天聯絡不到才知道是不是出事了」。

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