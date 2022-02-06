人妻冬天用熱水洗碗被批不懂家務　網民反嘲奶奶：幾廿歲唔識洗碗

近日天氣寒冷，洗碗成為苦差中的苦差。有人妻在討論區上發文，指大年初一時到奶奶家中吃飯，其後負責洗碗。由於天氣寒冷，人妻決定用熱水洗碗，詎料被奶奶發現後批評她「點解要開熱水」，指做法會令煤氣費增加，更直斥她「嫁咗人都係唔識做家務」。人妻眼見當時是大年初一，所以把怒火吞下，不料初三再次到奶奶家叫外賣吃飯時被翻舊帳，指今個月煤氣費昂貴，暗示要多交家用，令她覺得奶奶想得太過誇張，畢竟她只是以熱水洗碗一次。



有人妻在討論區上發文，稱因為在奶奶家中以熱水洗碗，結果引起婆媳糾紛。（GettyImages）

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人妻在香港討論區上發文，提到大年初一到奶奶家中吃飯，「預咗係我洗碗」，「咁呢幾日都好凍，咪開熱水洗碗囉」，想不到差不多洗完的時候，奶奶發現她以熱水洗碗，「佢好緊張咁話我浪費，好開熱水嚟洗碗，仲話凍咪帶手套洗碗，點解要開熱水，而且仲洗咗咁耐，話煤氣費好貴」。

人妻於是向奶奶解釋，指洗碗時戴上手套會不方便，隔着手套亦難以感覺碗碟上還有沒有油，但最後仍被奶奶批評「嫁咗人都係唔識做家務」。人妻當下雖然覺得憤怒，「不過叫係年初一，費事同佢嘈啦，所以唔出聲」。至大年初三，人妻再到奶奶家中吃飯，「今次我醒，特登話叫外賣，唔使洗碗，就唔使比佢舊事再提！」，詎料奶奶「未開飯前又拎返出嚟講，話今個月煤氣費一定好貴，暗示叫我地畀多少少家用」，令她無奈大呻：「奶奶呀，我都只係用咗1次熱水洗碗，有冇咁誇張呀？」

不少網民反指，冷天用熱水洗碗是常識。（GettyImages）

有不少網民表示低溫下開熱水洗碗是常識，「其實天氣凍，開熱水洗係因為去油」、「熱水洗碗先去到油呀！」。更有人反嘲奶奶「做左幾廿年人，洗咗幾廿年碗都唔識，冬天洗碗要用熱水先去到油，凍水洗碗啲油會凝固」，反駁指「畀返廿蚊佢唔使找，如果啲碗多油唔理咩天氣都會開熱水，關咩戴手套事」、「又要畀家用，又要洗碗，又要受氣，乜嘢年代呀？」。

有留言則建議取個平衡點，「開熱水浸碗OK」，有人就提出「當佢唱歌，繼續用熱水洗，佢肉赤就以後都唔敢叫你洗」，不過亦有人表示既然不用同住，偶爾忍氣吞聲亦無所謂。

（香港討論區）

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